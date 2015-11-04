Emisyon skandalı Porsche ve Audi’ye de sıçradı

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2014 yılı sonrası üretilen 3 litre dizel motorlu Porsche ve Audi SUV araçlara, emisyon sistemlerinin test yapılmayan zamanlarda kapatılmasını sağlayan bir cihaz yerleştirildiğini açıkladı, Volkswagen’den yalanlama geldi. Ajansa göre; cihazın bulunduğu 10 bin civarındaki aracın emisyon salınımı, EPA standartlarının 9 kat üzerinde. Ayrıca Volkswagen, şirket içinde gerçekleştirilen iç soruşturmalar kapsamında bazı araçların karbondioksit emisyonu seviyelerinde düzensizlikler tespit edildiğini belirterek, 800 bin aracın bu durumdan etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Volkswagen’in (VW) Temiz Hava Yasası’nı ikinci kez ihlal ettiğini açıkladı. EPA’dan yapılan yazılı açıklamada, Volkswagen’in emisyon skandalına ilişkin soruşturmanın, 3 litre dizel motorlu Porsche ve Audi marka sportif arazi araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi. EPA’ya göre, Alman Otomobil üreticisi Volkswagen, egzoz sistemini olduğundan daha temiz gösteren yazılıma ek olarak, 2014-2016 arasında üretilen 3 litre dizel motorlu Porsche ve Audi SUV araçlara, emisyon sistemlerinin test yapılmayan zamanlarda kapatılmasını sağlayan bir cihaz yerleştirdi.

Söz konusu cihazın bulunduğu 10 bin civarındaki aracın emisyon salınımının, EPA standartlarının 9 kat üzerine olduğu belirtildi. VW, EPA’nın Temiz Hava Yasası’nın ihlal edildiği iddialarını reddetti.

Skandaldan 2014 model Touareg, 2015 model Porsche Cayenne, 2016 model A6 Quattro, A8, A8l ve Q5 etkilendi.

Volkswagen'e bağlı Porsche, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin (EPA) emisyon standartlarının ihlal edildiği şekildeki suçlaması üzerine dizel motorlu SUV modeli Cayenne’yi ABD'deki satış listesinden çıkardığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre ise; Volkswagen'de 800 bin otomobilin daha emisyon riski taşıdığı ortaya çıktı. Volkswagen, yürütülen iç soruşturmalar kapsamında araçların karbondioksit (CO2) emisyonu seviyelerinin tespiti esnasında tutarsızlıklar belirlendiğini ve çoğunluğu dizel motorlu olmak üzere yaklaşık 800 bin aracın bu durumdan etkilenmiş olabileceğini bildirdi. Eğer sonuç böyle çıkarsa şirketin hileli araç sayısı 11 milyon 800 bine çıkacak.

VW'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin dizel araçlarda yaşanan sorunu aydınlığa kavuşturmak için çalışmaya devam ettiği ifade edildi. Şirket tarafından gerçekleştirilen iç soruşturmalar kapsamında bazı araçların karbondioksit emisyonu seviyelerinde düzensizlikler tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Dizel motorlar konusunda devam eden tüm süreçlerin ve iş akışlarının incelenmesi çerçevesinde, bazı modeller için karbondioksit emisyonu ve yakıt tüketimi rakamlarının karbondioksit emisyonu belgelendirme sürecinde çok düşük ayarlandığı belirlendi. İlgili araçların bir çoğu dizel motora sahip" denildi. Mevcut bilgilere göre, söz konusu durumdan yaklaşık 800 bin aracın etkilenmiş olabileceği aktarılan açıklamada, ayrıca bu durumdan araçların güvenliğinin etkilenmediği ve ilk incelemelere göre yaklaşık 2 milyar avroluk ekonomik risk oluştuğu kaydedildi.