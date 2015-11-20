Volkswagen'deki emisyon skandalı Bosch'a da sıçradı

ABD'li yetkililer Alman otomobil şirketi Robert Bosch GmbH firmasını Volkswagen'in (VW) emisyon standartlarında yaptığı yolsuzlukları bildiği gerekçesiyle incelemeye aldı.

Konuyla ilgili kaynakların verdikleri bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı federal savcılar, dünyanın en büyük otomobil tedarikçisi Bosch'un, Volkswagen tarafından yıllardır ABD emisyon standartlarında yolsuzluk yaptığını bildiği veya buna katıldığı konusunda inceleme başlattı.

Bosch, Volkswagen'in altı modelinde ve Audi'de emisyon testlerinde yolsuzluk yapıldığının kabul edildiği modellerde kullanılan dizel motorların önemli parçalarını üretti. Federal yetkililerin, yolsuzluğun VW hiyerarşisinde ne kadar uzandığını araştırdığını bildirildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar soruşturmanın henüz erken bir safhada olduğunu ve ABD'li yetkililerin Bosch tarafından yanlış bir şey yapıldığına dair henüz bir kanıt bulmadıklarını söyledi.

VW daha önce 2.0 litre dizel modellerinde ABD temiz hava testleri yapılırken çalışan fakat daha sonra araç yola çıktığında çalışmayan bir yazılım yüklendiğini kabul etmişti. Şirket Eylül ayında yaptığı bir açıklamada 482,000 tanesi ABD'de olmak üzere dünya genelinde 11 milyon aracın etkilendiğini belirtti.

Bosch'tan yorum yapılmadı

Bosh tarafından konu hakkında yorum yapılmadı. Firma, EDC17 isimli motor kontrol modülü ve Volkswagen, BMW BMWG.DE ve Mercedes-Benz'in DAIGn.DE de dahil olduğu Kuzey Amerika'da satılan dört silindirli bütün arabalardaki temel yazılımları sağlıyor. Bu sistemler bir aracın egzoz olarak salınmadan önce kullanılan akaryakıtı nasıl temizlediğini belirliyor.

ABD'li yetkililere göre Volkswagen laboratuvardaki emisyon kontrol testleri sırasında sistemi açan fakat araç yola çıktığında sistemin kapanmasını sağlayan bir motor yazılımı kullandı.

Nasıl ceza alır?

Bir çevre avukatı olan Dantel Rizesel, yetkililerin Bosch'a ceza verebilmesi için tedarikçinin bu yazılımın Volkswagen tarafından emisyon şartlarını atlamak için kullanıldığını bildiğini kanıtlaması gerekiyor dedi.

Rizesel, "Eğer bir suç olduğunu biliyorsanız ve bu suçun bir kısmını aktif bir şekilde kolaylaştırıyorsanız o zaman oltaya takılırsınız.

"Temiz dizel" otomobillerde kullanılan parçaların en büyük tedarikçilerinden olan Bosch, bu teknolojinin ABD pazarında kabul edilmesi için ilk girişimleri yapan şirketlerden. Kongre kayıtlarına göre Almanya merkezli şirket ABD'li yasa yapıcıların ileri dizel teknolojisini yaygınlaştırması için 2005 yılından bu yana lobi çalışmaları yapıyor.

Daha önce Reuters'e konuşan bir Bosch yetkilisi şirketin otomotiv firmalarının istekleri doğrultusunda motor yönetim sistemleri gibi parçalar tedarik ettiğini ve bu parçaların araç sistemlerinin bütününe nasıl entegre edildiğinin şirketlerin kendi kararı olduğunu belirtti.

Bir Volkswagen sözcüsü konu hakkında yorum yapmayı reddetti.