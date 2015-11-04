Emisyon skandalının Porsche'a da sıçramasıyla Cayenne modelinin ABD'deki satışı durduruldu

Volkswagen'e bağlı Porsche, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin (EPA) emisyon standartlarının ihlal edildiği şekildeki suçlaması üzerine dizel motorlu SUV modeli Cayenne’yi ABD'deki satış listesinden çıkardığını açıkladı.

Cayenne modeli arazi aracının Kuzey Amerika piyasasındaki satışını durduran Porsche yönetimi, yasaklamanın söz konusu olmadığını ve bu kararı kendilerinin aldığını duyurdu.

İki yıldır imal edilen Cayenne'lerin emisyon değerlerinde manipülasyon yapıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu araçların sahipleri trafikten men edilmedi.

Çorap söküğü gibi

ABD Çevre Koruma Dairesi hafta başında Volkswagen, Porsche ve Audi marka otomobillerin üç litre hacmindeki altı silindirli dizel motorlarının test ve yol emisyon değerleri arasında aşırı fark olduğunu açıklamıştı. Egzozdaki azot oksit miktarını test

sırasında düşük gösteren ve yasaklanmış olan özel yazılımın VW motorlarında kullanıldığı bir buçuk ay önce Amerikan makamları tarafından ortaya çıkarılmıştı.

VW'ye bağlı çeşitli markaların lüks ve pahalı modellerinde kullanılan üç litrelik dizel motorun da dört silindirli motorlar gibi manipüle edildiği ise hafta başında öğrenildi. Söz konusu şirketlerin manipülasyon iddiasını geri çevirmelerine rağmen Porsche Cayenne Diesel'in showroom'lardan çıkarılması ‘ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı' şeklinde yorumlandı.

VW yönetimi, eylül ayında iki litre ve altı hacimdeki dizel motorlarının normal yol sürüşü

ile test sırasında farklı azot oksit çıkardığını itiraf etmiş ve şirketin büyümesinde önemli

payı olan Martin Winterkorn skandalın baş sorumlusu olarak yönetim kurulu

başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Sadece dizel mi?

Söz konusu özel yazılım GPS yardımıyla aracın yerinde

mi hareket ettiğini yoksa trafiğe mi çıktığını tespit edip ona göre egzoz ayarını değiştiriyor. Testin tamamlanmasından

bir saniye sonra yazılım manipülasyonu bitiriyor ve motorun kağıt üzerindeki gücüne ulaşması için azot oksit miktarını suni olarak düşüren programı kapatıyor.

Volkswagen tröstü son olarak salı akşamı yüz binlerce otomobilinin aşırı miktarda karbondioksit çıkardığını ve kağıt üzerindeki sarfiyat miktarından çok daha fazla yakıt

harcadığını teslim etti. Şirketin basın bildirisinde 800 bin aracın karbon limitini aştığını ve bu durumun şirkete iki milyar Euro'luk ek risk yarattığını duyurdu.

İnsan sağlığı açısından sakıncası olmayan karbondioksit en zararlı sera gazı sayılıyor ve iklimin ısınmasında önemli rol oynuyor.

Karbon emisyon limitini aşan VW'ler arasında dizel dışında benzin motorlarının da bulunduğu öğrenildi. Eski Porsche ve yeni Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Matthias

Müller, skandalı son ayrıntısına kadar aydınlatmaktan başka çareleri olmadığını söyledi.