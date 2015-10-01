Volkswagen'den sonra 6 otomobil üreticisinden daha emisyon krizi

Volkswagen dışında Renault, Nissan, Hyundai, Citroen, Fiat ve Volvo'nun dizel otomobillerinde yapılan testler, bu firmaların ürettiği araçların da gerçekte belirtilen değerlerin çok üzerinde zehirli gaz salınımı gerçekleştirdiğini gösterdi.

SoL'un The Guardian'ın derlediği bilgilere göre araştırmanın Adac tarafından yapıldığı bildirilirken, kimi dizel araçların Avrupa Birliği testlerinin 10 kat üzerinde gaz salınımı olduğu görülüyor. En çok zehirli gaz salınımı yapan aracınsa Nissan'ın X-Trail 1.6 cDi modeli olduğu söyleniyor.

Nissan sözcüsü tarafından yapılan açıklamadaysa, şirketin yasalara ve düzenlemelere uymakta olduğu öne sürülüyor.

Volkswagen krizinin çıktığı andan itibaren sorunun tek bir şirketle sınırlı olmadığı, bütün sektörü kapsadığı söylenmiş, ancak diğer otomobil şirketleri bunu reddetmişti.