Fransa'da bir kebap restoranında patlama meydana geldi, yetkililer 'patlama doğal değil' dedi

Fransa'nın doğusundaki Villefrance-sur-Saone kentinde cami yakınında yer alan bir kebap restoranında patlama meydana geldi. Fransız AFP ajansı şimdilik can kaybı olmadığını duyurdu.

Yerel yetkililer, bunun doğal nedenlerle gerçekleşmiş bir patlama olmadığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, patlamanın dünden bu yana Fransa'da yaşanan diğer olaylarla ilgili olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Fransa dün öğlen saatlerinde, Charlie Hebdo dergisine düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin en önemli çizerleri dahil 12 kişinin öldürüldüğü saldırının üç şüphelisinden biri teslim oldu, diğer ikisi ise hâlâ aranıyor. Bugün de sabah saatlerinde Paris'te silahlı bir kişi, trafik polisine ateş açtı. Kadın polisin ölüm kalım savaşı verdiği ve saldırganın kaçtığı gelen bilgiler arasında.