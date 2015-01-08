Fransa Başbakanı Valls'tan saldırıya ilişkin açıklama



Fransa Başbakanı Manuel Valls, RTL Radyosu'na yaptığı açıklamada, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" söyledi. Valls, gözaltında bulunan kişi sayısı ve hangi şehirlerde yakalandıkları konusunda bilgi vermekten kaçındı. Fransız Haber Ajansı (AFP), soruşturma ekibine yakın kaynakların rakamı 7 olarak bildirdiğini duyurdu.

"Saldırganların emniyet ve yargı tarafından bilindiğine" dikkat çeken Valls, güvenlik güçlerinin birçok grubu dağıtmayı ve saldırıyı önlemeyi başardığını söyledi. Yüzlerce kişinin istihbarat birimlerinin takibi altında olduğunu vurgulayan Başbakan Manuel Valls, birçok kişinin de mahkeme önüne çıkarılarak tutuklandığına dikkat çekti. Valls, bu çalışmalara rağmen tüm tehditlerin ortadan kaldırılamadığını kaydetti.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, sözkonusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.