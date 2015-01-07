Diyanet İşleri Türk İslam Birliği de Fransa'da yapılan saldırıyı kınadı

Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yazılı bir açıklama yaparak, Fransa’nın başkenti Paris'te 'Charlie Hebdo' adlı adlı mizah ve karikatür dergisine yapılan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, DİTİB'in kınama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 11.00 sularında Fransa’nın Başkenti Paris’te Mizah ve Karikatür Dergisi Charlie Hebdo’ya insanlık dışı bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Charlie Hebdo’ya yapılan bu menfur saldırıyı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) olarak nefret ve şiddetle kınıyoruz. İkisi polis olmak üzere, 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını bütün insanlığa yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyor ve asla kabul edilemez buluyoruz. Fransa halkının ve bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyoruz."

'Bu tür kanlı eylemler, herkesten daha çok Müslümanlara zarar vermektedir'

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı İhsan Öner de, Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıyı dehşet verici bulduklarını belirten Öner yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Paris’te yayınlanan 'Charlie Hebdo' adlı yayın organının redaksiyonuna düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin öldürüldüğünü büyük bir üzüntü ve dehşetle öğrenmiş bulunmaktayız. Katillerin milliyeti, kimliği ve dini ne olursa olsun veya hangi gaye uğruna bu katliam yapılırsa yapılsın, ATİB olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz’in karikatürünün söz konusu yayın organında basılmış olmasını gerekçe göstermeye kalkışanlar bilmelidirler ki, böylesi bir insanlık dışı saldırıya biz Müslümanlar herkesten daha çok karşı çıkar, lanetleriz. Çünkü kimler tarafından sahnelendiği bizce meçhul olan bu tür kanlı eylemler, herkesten daha çok Müslümanlara zarar vermektedir.

Pegida ve benzeri İslam karşıtı eylemlere karşı sağduyulu Avrupalıların kitleler halinde karşı eylemlere başladığı bir anda Paris’te böylesi kanlı bir terör eyleminin gerçekleştirilmiş olması son derece düşündürücüdür. Fransız halkına başsağlığı dilerken, terörün her türlüsünü bir kez daha şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz."