Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Mizaha yapılan en büyük saldırı

Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, Paris'te Charlie Hebdo katliamının "mizaha en büyük saldırı" olarak değerlendirdi.

Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, Paris katliamını İleri Haber'e değerlendirdi. Katliamın hedefindeki Charlie Hebdo dergisi çizerleriyle yakın ilişkileri bilinen ve şu an Paris'te olan Akgün, çok üzgün olduğunu belirtti ve şu sözleri dile getirdi:

"Bu mizaha yapılan en büyük saldırıdır. Saldırıda katledilenlerin hepsi arkadaşımızdı ve Türkiye'yi çok iyi tanıyan insanlardı. Hepsi 68 ruhuyla mayalanmış, Fransa ve dünya tarihinin en önemli karikatüristlerdendi. Üç kuşağı da katlettiler böylece. Oysa bu insanlar sadece Fransa Cumhuriyet devriminin en büyük kazanımı olan düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanıyorlardı."

Charlie Hebdo ile ortak sayı

İslamcı terör saldırısında çalışanları katledilen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo çizerleri 2002 yılında Türkiye'ye gelmiş, Leman Dergisi ile Charlie Hebdo ortak sayı çıkarmıştı.