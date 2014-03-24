Fransa'da aşırı sağın yükselişi



BVA kamuoyu araştırma şirketinin sandık çıkış anketine göre Sosyalist Parti ve diğer sol partilerin oy toplamı yüzde 43'ü buldu.

Merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği (UMP) ve ittifak yaptığı listeler, yüzde 48 oranında oy alarak önemli bir başarıya imza attı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) oy oranını 6 yıl önceki yerel seçimlere kıyasla yüzde 6 oranında artırarak oyların yüzde 7'sini topladı. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı solcular da seçmenden yüzde 2 oy aldı.

FN, ilk turda kuzeydeki Hénin-Beaumont belediyesini elde etmeyi başardı. Resmi sonuçlara göre FN adayı Steeve Briois, oyların yüzde 50.26'sını elde etti.

Yerel seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak.