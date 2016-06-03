Fransa sokaklarında 'Roland Garros' esintileri!

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) devam ederken Fransa sokaklarında ise mesai saatlerini artıran ve ücretleri azaltan çalışma reformu tasarısı protestoları devam ediyor.



Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) ile birlikte Fransa sokaklarında mesai saatlerini artıran ve ücretleri azaltan çalışma reformu tasarısı protestoları tam gaz sürüyor.

8 Haziran'da Senato'da görüşülecek tasarı öncesi ulaştırma, enerji ve havacılık gibi kritik sektörler de dahil birçok sendika grevde. Sokaklar da öfkeli kalabalıkla dolu.

Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde halk bugün de hükümete tepki için sokaktaydı. Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) üyeleri buldukları her boş duvara hükümeti çalışma kanunu öldürmek suçlayan afişler astı.

Cumhurbaşkanı Hollande tasarıyı makul buldu

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, tasarıyı makul bulduğunu söyleyerek sendikaların tepkisini çekti. CGT'nin reforma tepkisinin nedeni, bu tasarıyla şirketlere çalışanları üzerinde daha fazla güç sağlanacak olması.



CGT'ye göre işverenler bu sayede çalışanların emeğini sömürebilecek. Hollande hükümeti ise yüzde 10'lara varan işsizlikle mücadele edebilmek için yasanın mutlaka çıkması gerektiğini düşünüyor.

EURO 2016 endişesi

Fransa'da hükümet öncelikli sıkıntılarından biri de Euro 2016 şampiyonasına ev sahipliği yapacak olması.



2.5 milyon turistin gelmesi beklenen turnuvanın akıbetinin bu şartlar altında nasıl olacağı endişe konusu.