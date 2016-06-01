Fransa EURO 2016 öncesi grevlerle çalkalanıyor



Fransa'da demiryolu çalışanlarının yaptığı grev yine tren seferlerinin aksamasına yol açtı. Devlete ait demiryolu işletmesi SNCF çalışanları, kurum içinde yapılan değişiklikleri protesto etmek için süresiz grev yapıyor.

Fransa'da demiryolu işletmesinin verdiği bilgilere göre, çarşamba günü yapılan grev hızlı TGV tren seferlerinin yüzde 60'ını etkiledi. Banliyö trenlerinin yüzde 40'ı ise sefere çıkmadı, ayrıca bölgeler arasında her üç seferden biri, bölge içinde de her iki seferden biri yapılamadı.

Grevler devam edecek

Perşembe günü de ülkenin başkenti Paris'te toplu taşıma işletmesi RATP'de grev yapılması planlanıyor. Ancak metro seferlerinde aksaklık olmayacağı için grevin etkisinin büyük olmayacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra uçuş denetleme alanında çalışanların da cumadan pazar gününe kadar grev yapacağı bildirildi. Fransa'da çalışma yasasında yapılması planlanan değişiklikler aylardır sendikaların protestosuna yol açıyor.

10 Haziran-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası için Fransa'ya milyonlarca ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Maçların oynanacağı 10 kent arasında ulaşımın sağlanmasından sorumlu resmi partner devlet demiryolları işletmesi SNCF olduğu için grevler kaygıyla karşılanıyor.

Belçika'da grev

Öte yandan, Fransa'ya komşu Belçika'da da demiryolları çalışanlarının grevi nedeniyle çarşamba günü tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Belçika'da çalışanlar, Başbakan Charles Michel'ın liderliğindeki merkez sağ hükümetin tasarruf politikasını protesto için greve gitti.