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Dünya

Fransa karanlığa gömülecek

Fransa'da çalışma yasasına karşı başlatılan grev dalgasına enerji sektörü de eklendi

02 Haziran 2016 03:33

Fransa'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu CGT, ülkede bulunan 19 nükleer santral ve enerji sektöründe de grev kararı alındığını açıkladı. Bu akşamdan itibaren geçerli olacak grevde, hükümet binaları ve işverenler örgütü hedef alınacak.

CGT’den yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere, enerji sektöründe ucu açık grevlerin başlayacağı duyuruldu. Duyuruda, enerji sektörü çalışanlarına, hükümet binaları ve işverenler örgütü MEDEF’e ait binaların elektrik ve gazının kesilmesi çağrısı yapıldı.

 

Nükleer santrallerde üretim durdurulabilir

 

haberler.com'un haberine göre; çağrıda 19 nükleer santralde üretimin düşürülmesi veya tamamen durdurulması, rüzgar enerjisi tesislerinde de aynı uygulamaya gidilmesi ifadelerine yer verildi.

CGT’den geçen hafta yapılan çağrı sonrası 9 nükleer santralde üretim durmuş ve 6 bin mega vat üretim kaybı yaşanmıştı.

Öte yandan yasa tasarısı protestoları kapsamında Fransa Ulusal Demiryolları (SNCF), dün geceden itibaren süresiz greve çıktı. Grev nedeniyle şehirler arası ulaşımda ve bazı banliyö seferlerinde yüzde 50 aksama yaşanıyor.

 

Tren seferleri ve havacılık da grevde

 

Grevden İsviçre, Almanya, İtalya ve İspanya seferi yapan trenler de etkileniyor.

Fransa Ulusal Pilot Sendikası, hafta başında yaptığı açıklamada, haziranda havacılık sektöründe süresiz grevin oylandığını duyurmuş ancak grevin tam olarak ne zaman başlayacağını belirtmemişti.

Geçen hafta sivil havacılık sektöründeki sendikalar da 2-5 Haziran'da büyük bir grev yapacak. Paris ve çevresindeki toplu taşımadan sorumlu RATP'de de 2 Haziran'da gece 03.00 itibarıyla süresiz grev başlayacak.

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