İşçi eylemlerinin sürdüğü Fransa'da internette en çok "Nasıl benzin çalarım" sorusu aratıldı

Fransa'da sosyal hakları ve iş güvencesini sınırlayan yeni çalışma yasası protestoları kapsamında petrol rafinerilerindeki grev devam ederken, Fransızların Google'da son dönemde en çok araştırdığı şey, benzin deposundan nasıl yakıt çalınacağı oldu. Öte yandan İşçi sendikaları grev ve eylemlerini tırmandırma tehdidinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Francois Hollande çalışma yasasındaki değişiklikler konusunda geri adım atmayacağını söyledi.

BBC ve Sputnik'te yer alan haberlere göre; Google Trends istatistik raporlarına göre, Fransızlar Google'da en çok Fransızcada ‘benzin deposundan pompayla yakıt çalmak’ anlamına gelen ‘sifonner’ kelimesini aradı.

Ülkedeki 12 bin benzin istasyonun yarısına yakınında benzin kıtlığı yaşanırken, aracı için yakıt bulamayan bazı Fransızlar geceleri başka araçların benzin depolarından yakıt çalmaya başladı. Fransız basınında çıkan haberlere göre, birçok sürücü araçlarının depolarından gece yakıt çalınmasından şikayetçi. Bu eylem, Fransa'da hırsızlık kapsamına giriyor ve yapanlara hapis ya da para cezası öngörülüyor.

Sendikalar rafinerilere giden yolları kesti

Sendikalar, rafinerilere giden yollardaki barikatları hala kaldırmış değil. Bazı rafinerilere ulaşım tamamen kesilmişken bazılarına sınırlı erişim sağlanabiliyor. Fransa çapındaki rafineri eylemine Korsika'dan da destek geldi. Adadaki 2 petrol deposuna giden yollar kesildi.

Hükümete baskı artıyor

Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT üyeleri, hafta sonundan itibaren tüm Fransa'da rafineri ve petrol depolarının önünü kuşatarak, benzinliklere yakıt gönderimini engelliyor.

Çalışma yasasıyla ilgili tasarı 10 Haziran'da Senato'nun önüne gelecek. Sendikalar, bu süreye kadar hükümete baskı yapmayı planlıyor.

Hollande: Geri adım atmayacağım

Dün düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazla saldıran Fransız çevik polisi, sendikaların eylemini engellemeye ve kurulan barikatları kaldırmaya çalışıyor.

G7 zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Francois Hollande ise, "Geri adım atmayacağım çünkü bunun iyi bir reform olduğunu düşünüyorum" dedi ve çalışma yasasına karşı eylemleri arttıran sendikaların ülke ekonomisini aksatmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Çalışma yasasındaki değişiklikler

-Haftada 35 saat çalışma limiti değişmiyor ancak sadece ortalama çalışma süresi olarak kabul edilmesi teklif ediliyor.

-Şirketlere yerel sendikalarla görüşüp daha fazla ya da daha az çalışma süresi uygulamalarına geçme hakkı tanınıyor.

-Yasa teklifindeki azami çalışma süresi ise 46 saat.Şirketlere maaş indirimi konusunda daha fazla hak tanınıyor.

-İşten çıkarmalar kolaylaştırılıyor.

-Çalışanların izinlerini ne zaman kullanabileceği konusunda şirketlerin söz hakkı artırılıyor.