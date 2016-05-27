Fransa'daki işçi eylemleri yayılıyor



Fransa'nın çalışma yasasıyla ilgili anlaşmazlıkta sendikalar protesto yürüyüşü, abluka ve nükleer enerji santrallerindeki grevlerle Cumhurbaşkanı François Hollande üzerindeki baskıyı arttırıyor. Protesto yürüyüşlerine 150 bin ila 300 bin kişinin katıldığı bildiriliyor. Yoğun eylemler nedeniyle Fransa hükümeti işçi temsilciliklerinin taleplerinin dikkate alınacağını duyurdu.

Sekizinci günü geride kalan grevlerle çalışma yasası reformunun yumuşatılmasını sağlamaya çalışan sendikalar birliği CGT'nin sözcüsü Pascal Busson , ‘özel sektörün dikte ettiği sosyal dampinge ekonomik ablukayla karşılık verdiklerini', söyledi.

Paris'te 18 bin kişi katıldı

Polis Başkent Paris'teki yürüyüşe 18 bin kişinin katıldığını açıkladı. Organizatörler ise 100 bin kişinin eylemde yer aldığını savundular. Gösteri sırasında olay çıkaran radikaller polise taş ve şişelerle saldırdılar. Polis saldırganlara göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. 36 gösterici tutuklandı. Olaylar sırasında 15 polis yaralandı. Fransa genelinde 77 kişinin göz altına alındığı açıklandı.

Göstericiler caddelere barikat kurdular. Marsilya yakınlarında barikatı yıkan bir otomobil bir kişinin ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet verdi. Hollande yönetiminin, işsizlikle mücadelede işletmelere daha fazla esneklik sağlanmasını öngören istihdam yasası reformunu hedef alan eylemler artarak sürüyor.

Rafineri girişlerinde kurulan barikatlar nedeniyle Fransa'da akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Sendikalar tarafından ülkenin 19 nükleer enerji santralinde de grev kararı alındı. CGT 10 santralde elektrik üretiminin düşürüldüğünü duyurdu. Elektrik şebekesini işleten RTE şirketinden alınan bilgiye göre grev elektrik ikmalinde aksamaya yol açmadı.

Benzin istasyonlarındaki kuyruklar kısalıyor. Petrolcülük şirketleri birliği Fransa'daki 11 bin 500 benzin istasyonunun sadece yüzde beşinde benzin ve dizel darboğazı olduğunu duyurdu.

Yüzde 60 haklı görüyor

Fransa Başbakanı Manuel Valls uzlaşma gönüllülüğü göstererek ‘yasalarda her zaman değişiklik ve düzeltme yapılabileceğini', ancak ‘reformların ruhuna dokunulmayacağını' söyledi. Başbakan Valls işletme düzeyindeki mesai sözleşmelerine branş sözleşmeleri karşısında öncelik tanınması şeklindeki yasa maddesinin geri çekilmesi için Maliye Bakanı Michel Sapin tarafından yapılan öneriyi ret etti.

Manuel Vals parlamentodaki konuşmasında, ülkenin abluka altına alınıp Fransız ekonomisine zarar verdirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Bir televizyon şirketinin yaptırdığı ankete göre her 10 Fransız'dan 6'sı protesto eylemlerini haklı buluyor.

Fransa hükümeti sendikaların baskısı üzerine çalışma yasa tasarısının bazı bölümlerini değiştirmiş ve geçen hafta tasarının son şeklini özel yetkilerine dayanarak oylama yapılmadan meclisten geçirmişti. Yasa tasarısı haziran ayı ortasından itibaren Senato'da görüşülecek. Sendikalar 14 Haziran'ı ‘milli eylem günü' ilan etti. Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvası 10 Haziran'da başlayacak.