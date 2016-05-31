Fransa'da demiryolu işçileri de grevde



Fransa'da çalışma yasası reformuna karşı başlatılan grevler sürüyor. Demiryolu işçilerinin grevi nedeniyle bugün ülke genelinde tren seferlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor.

Fransa devlet demiryolu işletmesi SNCF, şehirlerarası sefer yapan trenlerden sadece üçte birinin, hızlı trenlerin yarısının, hızlı TGV trenlerinin ise yüzde 60'ının seferlerine devam edeceğini bildirdi. Grevden Almanya ve İngiltere trenlerinin etkilenmeyeceği, ancak İsviçre, Belçika, İspanya ve İtalya seferlerinde iptaller yaşanacağı kaydedildi.

Sendikalar, grevler aracılığıyla hükümet üzerinde baskı oluşturarak tepkiye neden olan yeni çalışma yasası tasarısının geri çekilmesini sağlamaya çalışıyor. Ayrıca demiryolu işçileri, demiryollarındaki çalışma koşulları konusunda da işveren üzerinde baskı kurmayı amaçlıyor. Salı günü başlatılan grevin süresiz olduğu bildirildi.

Şampiyona öncesi endişeler büyük

Ülkede devam eden grevler 10 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) öncesinde de endişelere neden oluyor.

Fransa Sendikalar Birliği (CGT) Başkanı Philippe Martinez endişelere istinaden yaptığı açıklamada, "Biz insanlar futbol maçlarını izlemekten alıkoymayacağız" derken, şampiyona döneminde yeni grevler yapılabileceğinin de sinyalini verdi. Martinez, bunu engellemenin hükümetin elinde olduğunu belirterek, hükümetin müzakerelere açık olması gerektiğini ifade etti. Demiryolu grevine havayolu çalışanlarının da katılması halinde ülkede ulaşım kaosu yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı François Hollande ise "Sud Quest" gazetesine açıklamasında, EURO 2016 için esas tehlikenin 'terörizm' olduğunu belirtti.

Tepkilere yol açan yeni çalışma yasası tasarısı, haftada 35 saatlik çalışma süresinin artırılması ve işten çıkarmaların kolaylaştırılmasını öngörüyor. Reform, geçen hafta da nükleer santrallerdeki grev ve eylemlerle protesto edilmişti.