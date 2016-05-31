Fransa'daki greve demiryolu işçileri de katıldı

Fransa'da çalışma yasasındaki değişiklikleri protesto amacyla düzenlenen ve haftalardır devam eden grevlere demiryolu işçileri de katıldı.

Rafineri işçilerinin greve gitmesiyle yaşanan yakıt sıkıntısı sonucu işe gitmeye çalışan Fransızların tercih ettiği trenlerde de sıkıntılar başlamış durumda.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise grevlere rağmen çalışma yasası reformundan taviz verilmeyeceğini söylüyor.

Sosyalist Parti hükümetinin hazırladığı ve parlamentoya sunmadan yasalaştırmaya çalıştığı çalışma yasası değişiklikleri, grevdeki sendikalar tarafından şirketlerin elini güçlendiren ve maaşların düşmesine yol açan bir düzenleme olarak görülüyor.

Hükümet ise 4 bin sayfayı bulan çalışma yasasını sadeleştirip işgücü piyasasını esnekleştirmeye çalıştığını savunuyor.

Bu hafta içerisinde trenlerin yanı sıra Paris metrosunda da grevler başlayacak.

Metro çalışanları Perşembe gününden itibaren süresiz grev kararı aldı.

Air France da greve başlıyor

Yine çalışma yasası reformu protestoları kapsamında Fransız havayolu şirketi Air France pilotları da greve gitme kararı aldı. Ancak Air France'taki grevin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Fransa'daki 8 petrol rafinerisinin 6'sında hâlâ grevler devam ediyor ve üretim önemli ölçüde azalmış durumda.

Ülkenin kuzeyinde bulunan ve Paris'in enerji talebini karşılayan Le Havre petrol terminalinde işçiler bu hafta da 'greve devam' kararı aldı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) başını çektiği grevlere İşçi Gücü (FO) sendikası da destek veriyor.

CGT, hükümetin yasalaşırmaya çalıştığı düzenlemelerin iş güvencesini ortadan kaldırdığını söylüyor ve düzenlemenin hükümetin iddia ettiği gibi işsizliği düşürecek bir özelliğinin de bulunmadığını savunuyor.

Hükümetse, yüzde 10'un üzerinde olan işsizliğin kalıcı olarak tek hanelere indirilebilmesi için işgücü piyasasının daha esnek hale getirilmesi ve şirketlere işe alım ile işten çıkarmalarda mevzuat koalylığı sağlanması gerektiğini savunuyor.

Polis ve göstericiler arasında çatışma

Geçen hafta Paris sokaklarında hükümetin tasarısını protesto eden göstericiler ve Paris polisi arasında çatışmalar yaşanmış, polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonasına günler kala yaşanan kapsamlı grevler ve sokak protestolarının, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından birisi olan Euro 2016'ya katılımı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Her ne kadar günlük ulaşım hizmetlerinde büyük aksamalar yaşansa da Jurnal du Dimanche gazetesinin yayınladığı son ankette, kamuoyunda sendikalara olan desteğin yüzde 46 düzeyinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Çalışma yasası değişiklikleri neleri kapsıyor?

Haftada 35 saat çalışma limiti değişmiyor ancak sadece ortalama çalışma süresi olarak kabul edilmesi teklif ediliyor.



Şirketlere yerel sendikalarla görüşüp daha fazla ya da daha az çalışma süresi uygulamalarına geçme hakkı tanınıyor. Yasa teklifindeki azami çalışma süresi ise 46 saat.



Şirketlere maaş indirimi konusunda daha fazla hak tanınıyor.

İşten çıkarmalar kolaylaştırılıyor.Çalışanların izinlerini ne zaman kullanabileceği konusunda şirketlerin söz hakkı artırılıyor.