Fransa Dış Ticaret Bakanı: Boykotun etkisi birkaç gıda ürünüyle sınırlı; Türkiye'nin bize ihtiyacı daha fazla

Fransa Dış Ticaret Bakanı Franck Riester, Türkiye ve Müslüman dünyasında Paris'e karşı başlatılan boykotun ülke ekonomisine olan etkisinin şu anda "sınırlı" olduğunu ve bunun da gıda sektörünün dışına çıkmadığını söyledi.

Riester, "Türkiye'nin Avrupa'ya ve Fransa'ya ihtiyacı bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla" dedi. Fransız basınına konuşan Franck Riester, "Şu anda boykotun etkisi birkaç gıda ürünüyle sınırlı, gerçekten sınırlı" diye konuştu.

Euronews'in haberine göre; gelişmeleri dikkatle izlediklerini ve Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili ülkelerin vereceği tepkiyi ölçmek için bir birim oluşturduklarını ifade eden Fransız bakan, işadamları, şirketler ve yurt dışındaki temsilciliklerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye, Fransa'ya ve AB'ye yönelik tavrını değiştirdiği zaman..."

Riester, pazar günü ilk yaptığı açıklamada boykotun etkisini kestirmenin güç olduğu söylemişti.

"Türkiye'nin Avrupa'ya ve Fransa'ya ihtiyacı bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla" diyen Fransız bakan, "Türkiye, Fransa'ya ve AB'ye yönelik tavrını değiştirdiği zaman biz de gelecekte, Türkiye ile sayısız alanda ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Fransız bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'daki Müslümanların karşılaştığı zorluklarla, 1930'lu yıllarda Avrupa'da Musevilerin durumuyla kıyaslamasının ise "tam bir skandal kavram karışıklığı" olarak nitelendirdi.