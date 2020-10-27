Fransız olmayan markaları da boykot listelerine koydular; Avon: Biz Brezilya markasıyız, listeden çıkarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarına boykot çağrısı sonrasında sosyal medyada Fransa menşeli ürünleri içerdiği iddia edilen listeler dolaşmaya başladı. Bu listelerde gerçekte başka ülke menşeli çok sayıda ürün ve markanın da yer aldığı dikkat çekti. Bunlardan biri olan Avon, “Biz kökeni Amerika'ya dayanan bir Brezilya markasıyız, listeden çıkarın” açıklaması yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avon, 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan, 2020 yılının başında da Natura&Co grubu ile birleşerek Brezilya merkezli çok uluslu bir güzellik grubunun parçası haline gelen bir doğrudan satış şirketidir. Markamızın Fransız devleti ile bir bağı olmayıp Fransa’da operasyonu dahi bulunmamaktadır. Basına yansıyan ‘Boykot edilecek Fransız markaları‘ başlıklı haberler içerisinde yer alan markamızla ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini ve haberlerde yer alan markamızın bu listeden çıkartılmasını önemle rica ederiz.”

Sosyal medyada paylaşılan boykot listelerinde geçmişte Fransızlara ait olan ve daha sonra el değiştiren markalar ve şirketlerin yanı sıra Amerika menşeli marka ve firmalar de yer alıyor...