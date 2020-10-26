Erdoğan: Sakın Fransız markalarını satın almayın

Beştepe'de gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Avrupa ülkelerini hedef aldı. "Irkçı terörizm Avrupa'ya kan, gözyaşı ve iç çatışmadan başka bir şey getirmemiştir, getirmeyecektir" diyen Erdoğan, "Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın" çağrısında bulundu.

Erdoğan geçen günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" diyerek tepki göstermişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Fransa, Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıklamıştı.

Erdoğan bir kez daha Macron'u hedef alarak, "Fransa’nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başladı. Bu saldırılar bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Buradan sesleniyorum, siz faşistsiniz, siz Nazi'nin zincir halkalarısınız. 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki Musevilere yönelik linç kampanyasının benzerine Müslümanlar maruz kalıyor"