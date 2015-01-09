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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Benzer saldırılar olabilir

Hollande: Devlet yetkilileri saldırı sonrasında üzerine düşen görevleri yerine getiriyor

09 Ocak 2015 14:34

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris katliamının şüphelilerine yönelik başkentin kuzeydoğusunda sürdürülen operasyonla ilgili olarak, “Her yerde devlet birimleri var, tüm yetkililer bu bilinçle hareket ediyor. Gerekli görüldüğünde de müdahale ediliyor. Fransa değerleri ve ilkeleri olan bir ülke. Bütün bu süreci de aşacaktır. Size, ülkemize güveniyorum. Elbette bazı sıkıntılarla karşılaşılabilir ama yetkinliğimiz yüksek, güçlüyüz, birimlerimize de güveniyoruz. Bunlar bizleri bir araya getiren unsurlar” dedi.

François Hollande, "Fransa şokta. Bu saldırının failleri henüz yakalanmış değil. Dergi saldırılara maruz kaldı ve birkaç aydır da sıklıkla planlanmış ancak gerçekleşememiş saldırılar da söz konusuydu. Benzer saldırılar da olabilir" ifadelerini kullandı.

Hollande, "Hem sınırlar dahilinde gözetimi yapmamıza yardımcı oluyoruz ve bu sayede sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Devlet yetkilileri saldırı sonrasında üzerine düşen görevleri yerine getiriyor" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Charlie Hebdo mizah dergisine yapılan saldırının iki şüphelisinin yakalanması için sürdürülen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Hollande'ın Paris'teki İçişleri Bakanlığı'ndan düzenlediği basın toplantısından satır başları şöyle:

Fransa şokta. Bu saldırının failleri henüz yakalanmış değil. Dergi saldırılara maruz kaldı ve birkaç aydır da sıklıkla planlanmış ancak gerçekleşememiş saldırılar da söz konusuydu. Benzer saldırılar da olabilir.

Vatandaşlarımızı korumak adına her şeyi yapmalıyız. Vatandaşları koruma bizim sorumluluğumuz çünkü devletin olması gereken yerde birlikte olduğunu göstermeliyiz. Tehlikenin olduğu yerde ne gerekiyorsa yapılmalı. Fransız halkına güvende olduklarını göstermek, bu güveni vermek gerekiyor. Bütün vatandaşlarımıza da bu cumhuriyete güvenebilecekleri ortamı temin etmeliyiz.

Siyasi partiler de bir açıklamak yapmak istiyorlarsa bu onların kararı ve bu anma organizasyonlarına katılıp katılmamak da onların kararı. Ülke çapında gerçekleştirilecek eylemlere, törenlere katılanların güvenliğini sağlamak da bizim sorumluluğumuz. Köylerde bile eylemler olacağını öğrendik.

Çok güçlü bir uluslararası dayanışma var. Çünkü diğer ülkeler, “Bu bizim de başımıza gelebilir” diyerek hareket ediyor.

 

Görevimizi yerini getiriyoruz

 

Hem sınırlar dahilinde gözetimi yapmamıza yardımcı oluyoruz ve bu sayede sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Devlet yetkilileri saldırı sonrasında üzerine düşen görevleri yerine getiriyor.

Fransa her zaman kamu yararına hareket etmiş ve bundan sonra da o şekilde hareket edecek bir devlettir. Her yerde devlet birimleri var, tüm yetkililer bu bilinçle hareket ediyor. Gerekli görüldüğünde de müdahale ediliyor.

Fransa değerleri ve ilkeleri olan bir ülke. Bütün bu süreci de aşacaktır. Size, ülkemize güveniyorum. Elbette bazı sıkıntılarla karşılaşılabilir ama yetkinliğimiz yüksek, güçlüyüz, birimlerimize de güveniyoruz. Bunlar bizleri bir araya getiren unsurlar.

 

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