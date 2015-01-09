Charlie Hebdo katliamı sonrası çekilen ilk fotoğraf yayınlandı

Fransa'da 12 kişiyi katleden iki zanlının Paris'in kuzeydoğusundaki kasabada bir evde kıstırıldığı iddia edildi. Polis helikopterleri ve özel kuvvetler bölgeye hareket etti. Öte yandan katliamın yapıldığı dergi binasından ilk görüntüler de yayınlandı.

Fransız radyosu "France 3", yanlarında kalaşnikof ve roketatar silahlar bulunan iki zanlının Paris'in 80 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Crepy-en-Valois kasabasında bir evde kıstırıldığını ileri sürdü. Fransız özel kuvvetleri ve polis helikopterlerinin bölgeye gittiiği belirtildi.

Benzin istasyonunda görüldü

Cezayir doğumlu kardeşler Şerif ve Said Kuaşi'nin Paris'in kuzeyindeki Villers-Cotteret'te bir benzin istasyonunda görüldüğü iddia edilmişti. Cezayirli olduğu belirtilen iki zanlının benzin istasyonunu soyduktan sonra bir eve sığındıkları da belirtiliyor.

Villers-Cottert'teki bir benzin istasyonu sahibi, zanlıları gri bir araçla gördüğünü ileri sürmüştü. İsmini açıklamayan Fransız bir yetkili de, bu bilgiyi doğruladı.

Paris'te ikinci çatışma: Kadın polis öldü

Bu gelişmelerin öncesinde sabah saatlerinde Paris'in güneyindeki Montrouge siyah giysili, üzerinde çelik yelek bulunan bir kişi otomatik silahla polise ateş açttı. Çatışmada yaralanan bir polis memuru öldü, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşında olduğu belirtilen saldırgan ise, polis tarafından yakalandı.

Kadın polis öldü

Yaşamını yitiren polis memurunun kadın olduğu belirtiliyor. Saldırının Charlie Hebdo katliamıyla ilgisi olup olmadığı netlik kazanmadı. Ancak dünkü saldırıyla benzerlikler çekmesi dikkat çekti. 27 yaşındaki kadın polis memuru Klarissa Jean Filip'in Karayip kökenli olduğu bildirildi.

Kebap restoranında patlama

Fransız haber ajansı AFP, Fransa'da bugün Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde Müslümanlara ait 2 ibadethane ile 1 kebap dükkanı saldırıya uğradı.



Fransız polisi, saldırılar sonrası soruşturma başlattığını açıkladı.

Binlerce güvenlik görevlisi, Paris'te katliam yapan Cezayirli iki kardeşi arıyor.

"Terörist avı" başlatıldı

Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin ofisini basarak 12 kişiyi öldüren 32 ve 34 yaşlarındaki Şerif ve Said Kuaşi kardeşlerle bağlantısı olanlar gözaltına alındı.

Fransız özel birlikleri, Cezayir kökenli olduğu iddia edilen iki kardeşin, başkent Paris'e 2 saat mesafedeki Reims'e bağlı Croix Rouge bölgesindeki evinde arama yaptı. Fransa İçişleri Bakanı Gazenov, saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını ve 90 kişinin de tanık olarak ifade verdiğini söyledi.

"Bağlantılı isimler gözaltında"

Polisin gözaltına aldığı 7 kişinin, Fransız vatandaşı Cezayirli iki kardeş Şerif ve Said Kuaşi ile yakın bağlantılı isimler olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında kadınlar da olduğu ifade ediliyor.

Fransız polisi saldırganları yaşadıkları mahallede evlere baskın düzenleyerek arıyor.

Saldırganlar polise tanıdık

Saldırganlardan birinin 2005'te Irak'taki radikal örgütlere militan sağlamaktan gözaltına alındığı belirtildi.

"Üçüncü şüpheli" çelişkisi

Charlie Hebdo'ya saldırı düzenleyen bir şüphelinin polise teslim olduğu iddia edildi. Basında "Hamid Murad" ismiyle yer alan kişi Fransız polisine başvurarak, "O saatlerde okullardaydım" dedi. Ancak Fransız polisi üçüncü şahısla ilgili henüz bilgi paylaşmadı. Fransız basınında da, üçüncü şahısla ilgili çelişkili haberler yer alıyor.

Cezayir kökenli olduğu belirtilen Said Kuaşi'nin kimlik bilgileri sosyal medyada bu fotoğrafla paylaşıldı.

Üç gün yas

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollende bugün kriz toplantısı yaptı. Fransa'da üç gün boyunca bayraklar yarıya indirilecek.

Fransa halkına birlik mesajı veren Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Karşılaştığımız bu tehdit karşısında beraber durmalıyız. Çok yaşa Fransa" açıklaması yaptı.

"Terörist avı" başlatan Fransız polisi, Şerif Kauşi'yi de her yerde arıyor.

12 kişiyi katlettiler

Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yayımlamasıyla gündeme gelen Charlie Hebdo dergisine dün öğle saatlerinde yüzleri maskeli kişiler tarafından saldırı düzenledi.

Saldırıda 2'si polis 12 kişi yaşamını yitirdi. 11 yaralıdan 4'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.