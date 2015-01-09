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Dünya

Charlie Hebdo katliamının zanlıları El Kaide’ci çıktı

Yemen istihbarat örgütü, kardeşlerin Yemen'de El Kaide'nin üst düzey bir yöneticisi ile bir araya geldiklerini doğruladı

09 Ocak 2015 14:05

Paris’te ‘Charlie Hebdo’ karikatür gazetesine silahlı saldırı düzenleyerek 12 kişiyi katleden Kouachi kardeşlerin El Kaide terör örgütü bağlantısı ortaya çıktı. Radikal'de yer alan habere göre, Yemen istihbarat örgütü, kardeşlerin Yemen'de El Kaide'nin üst düzey bir yöneticisi ile bir araya geldiklerini doğruladı.

Sabıkalı Şerif Kouachi'nin (32) El Kaide örgütüne destek vermekten Fransa’da hapis cezasına çarptırıldığı abisi Said Kouachi'nin ise (34) Yemen’de El Kaide kampında eğitim gördüğü öğrenildi. Avrupa basınında çıkan haberlerde de saldırıyı düzenleyen Kouachi kardeşlerin Amerikan istihbaratı tarafından 'El Kaide'ci olarak bilindiği ve saldırıyı önceden planladıklarının belirtildiği duyuruldu.

 

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