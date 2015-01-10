Fransa Başbakanı Valls: İstihbarat açığı var, 17 kişi öldü, açık bir başarısızlık

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Çarşamba gününden bu yana yaşanan saldırılar ve rehin alma olaylarında 17 kişinin ölmesinin ülkesinde istihbarat açığı olduğunu "açık bir şekilde" gösterdiğini söyledi.

BFM televizyonuna konuşan Başbakan Valls, "Açık bir başarısızlık var. 17 kişi öldüğünde, bu, güvenlik konusunda çatlaklar olduğu anlamına gelir" dedi. Valls Charlie Hebdo mizah dergisine Çarşamba günü yapılan saldırıdan bu yana yaşanan rehin alma ve polise saldırı olaylarındaki toplam ölü sayısından bahsetti.

Polisten baskınlar

Fransa polisi Cuma akşam saatlerinde Charlie Hebdo saldırısı zanlısı Kouachi kardeşlerin sığındıkları matbaaya operasyon düzenledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, polis ve hükümet kaynakları, ülkenin kuzeyindeki Dammartin-en-Goele kentindeki matbaadan ateş açarak dışarı çıkan Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

AFP haber ajansına göre matbaadaki rehine kurtarıldı, sağlık durumu da iyi.

Daha sonraki saatlerde Paris'in doğusunda bulunan bir Yahudi marketinde yaşanan rehine krizi de Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği baskınla sona erdi. Rehinelerden en az dördünün hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin Paris muhabiri Christian Fraser, dört başka rehinenin ise ağır şekilde yaralandığını, ancak 15 tanesinin sağ şekilde kurtarıldığını aktardı.

Polis Fransız medyasına yaptığı açıklamada, dört rehinenin baskın öncesinde öldürülmüş olduğunu söyledi.

Polisin baskınından önce, Paris'in Porte de Vincennes yöresinde bulunan marketten beş patlama sesi geldi.

Daha sonra polis dükkana girdi ve rehineler hızla tahliye edildi. AFP, polis kaynaklarına dayanarak adı daha önce Amedy Coulibaly olarak duyurulan saldırganın öldüğünü bildirdi.

Daha önce polis, Coulibaly ile birlikte bir kadının kimlik bilgilerini ve resimlerini de dağıtmış; bu kişilerin, Charlie Hebdo katliamı zanlılarıyla ve bu saldırıdan bir gün sonra bir kadın polisin öldürülmesiyle ilişkili olduklarını söylemişti.

Market baskınını yapan kişinin, kuzeyde kuşatma altına alınan Charlie Hebdo saldırısı zanlılarının serbest bırakılmasını talep ettiği de açıklanmıştı.

Bu arada Le Nouvel Observator gazetesinin bir muhabiri operasyonun henüz tamamlanmamışa benzediğini; marketin arka bölümünü basan polisin başka bir kişiyi de arar göründüğünü bildirdi.

Porte de Vincennes olayıyla ilgili olarak adı geçen 26 yaşındaki Hayat Boumeddiene'e ne olduğu ise hala belirsiz. Polis Boumeddiene'in hala arandığını söylüyor.

Boumeddiene'in ismi, Perşembe günü Paris'in güneyindeki bir banliyöde bir kadın polisin vurularak öldürülmesi olayına da karışmıştı.

Doğrulanmayan kimi haberlerde Hayat Boumeddiene'in market kuşatmasından kaçarak kurtulduğu belirtildi.

Fransız güvenlik yetkilileri Kouachi kardeşlerin bu hafta yaşanan olaylardan önce de bilindiklerini belirtti.

Cherif Kouachi'nin, 2003'te, ABD önderliğindeki işgalden sonra Avrupa kökenli cihatçıları Irak'a gönderen şebekenin önemli isimlerinden biri olduğu kaydedildi. Cherif Kouachi, 2005 yılında Suriye'ye gitmek üzere uçağa binmek üzereyken tutuklandı ve birçok yıl hapis yattı.

Kardeşi Said'in ise Yemen'deki El Kaide kampında eğitim kampında bulunduğu belirtildi. Kouachi kardeşlerden Said'in kimliği, Charlie Hebdo binasındaki saldırıyı düzenlemelerinden sonra kaçarken kullandıkları çalıntı otomobilde bulunmuştu.

Hollande tüm Fransızları Pazar

günkü yürüyüşe çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, polis baskınlarından sonra yaptığı konuşmada, son üç gündür arka arkaya saldırılara hedef olan Fransa'nın teyakkuzda olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Musevi inancına uygun yiyeceklerin satıldığı markette düzenlenen saldırıda dört rehinenin öldüğünü doğrulayan Cumhurbaşkanı Hollande, bugünkü operasyonlarda rol alan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Hollande, özgürlük ve çoğulculuk gibi, demokrasinin değerlerini temsil etmek üzere, tüm Fransızları Pazar günü bir araya gelmeye çağırdı.