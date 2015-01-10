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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı: Bu fanatiklerin İslam'la ve dinle ilgisi yok

Fransa'daki rehine krizi sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Hollande, Fransa'daki çifte operasyonda yer alanlarla gurur duyduğunu söyledi

10 Ocak 2015 00:12

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bugün Paris'ta Kaouchi kardeşlerle bir süpermarkete eşzamanlı düzenlenen operasyon sonrası yaptığı açıklamada, 'bu tip fanatiklerin' İslam'la ve dinle ilgisi olmadığını dile getirdi.

Fransa'daki rehine krizi sonrası eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 3'ü saldırgan 7 kişi hayatını kaybetti. 4 rehine, operasyon sırasında yaşamını yitirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, operasyon sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande şunları söyledi: "Bu bütün ulus için bir trajedi. İki noktada da saldırganlara karşı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yer alan bütün insanlarımıza teşekkür etmek istiyorum, onlarla gurur duyuyorum.

Fransa bu durumlarla mücadele edebilirdi. Ancak bu tehlikenin sona erdiği anlamına gelmiyor. Teyakkuzda olmanızı istiyorum.
Bugünkü saldırı anti-semitik bir saldırıydı. Ancak bu fanatiklerin ne İslam'la ne de dinle bir ilgisi var.

Pek çok Avrupalı lider Pazar günü bizimle birlikte olacak. Fransa'daki herkesin de Pazar günü bir araya gelmesini rica ediyorum.
Bu saldırıların kurbanları, aileleri ve yaralılarına desteğimi ifade etmek istiyorum.

 

4 rehine hayatını kaybetti

 

Paris'teki operasyonda dört rehine hayatını kaybetti. Jandarmamızı, polisimizi tebrik ediyorum. Yaptıkları her şeyi, oradakileri kurtarmak için yaptılar.

Bu saldırıların kurbanları, aileleri ve yaralılarına desteğimi ifade etmek istiyorum."

 

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