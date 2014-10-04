Fitch Türkiye'nin görünümünü durağanda bıraktı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede tuttu, görünümü durağanda bıraktı.
Fitch raporunda enflasyonun Merkez Bankası'nın beklentilerinin üstünde seyretmeye devam ettiğini belirtirken, seçim sonrasında ekonomi yönetiminin de değişmemiş olmasının yapıcı olduğunu ifade etti.
Fitch Ratings'in açıklamasında bölgedeki jeopolitik riskin Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığı görüşüğüne yer verildi.
Derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin BBB- kredi notunu teyit etti. Görünümü durağan’da bıraktı. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 5 Kasım 2012′de BB+’dan yatırım yapılabilir seviyesi olan BBB-’ye yükseltmişti.