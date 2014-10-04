IMF: Türk bankaları artan döviz kuru riski ile karşı karşıya

IMF, 2014 IV madde görüşmeleri çerçevesinde 11 maddelik Türkiye değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda, finansal sistemin güçlü sermaye yapısını sürdürdüğü belirtilirken, döviz kuru riski uyarısı yapıldı.

wsj.com.tr'nin haberine göre, raporda şöyle dendi: “Sermaye yeterlilik oranları ortalama olarak yüksektir ve çoğunlukla, yüksek kaliteli bir sermaye yapısına dayanmaktadır. Takipteki alacaklar düşük seviyededir ve bu alacaklara uygun ölçüde karşılık ayrılmıştır. Ancak bankalar, bol miktarda ve ucuz olan toptan dış fonlama kullanımını artırmıştır. Buna paralel olarak bankalar, finansal olmayan şirketlere sağladıkları döviz cinsi krediler nedeniyle, artan bir dolaylı döviz kuru riski ile karşı karşıyadır. ”

“Yakın zamanda, yetkililer, artan yerel belirsizliklerin ve finansal piyasa dalgalanmalarının yansımalarını etkili bir şekilde önlemişlerdir” değerlendirme yapan IMF, “Ancak, hızlı büyüme, yüksek enflasyonu ve büyük bir dış açığı beraberinde getirmiştir. Büyüme potansiyelini aşağı çeken bu dengesizliklerin, özenle kurgulanmış makroekonomik politikalar ve yapısal reformlarla ele alınması gerekmektedir” önerisinde bulundu.

Raporda ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için yapısal reformların önemine vurgu yapıldı.

IMF ayrıca mevcut politika faiz oranının yüzde 5 enflasyon hedefi ile uyumlu olmadığı ve reel faiz verilmesi gerektiğini belirterek para politika uyarısında bulundu.