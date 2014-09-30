IMF: Türkiye en yüksek cari açığa sahip 4. ülke

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın en yüksek cari açığa sahip 10 ülke arasına girdiği ve cari açıklarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun bazı bölümlerini yayımladı. Küresel cari açık dengesizlikleri üzerine analizleri içeren bölümler, ödemeler dengesine ilişkin sorunların 2006 yılından bu yana büyük oranda azaldığını ortaya koydu.

ABD ve Çin'in cari açıkları yarıya indi

ABD, Çin ve Japonya gibi büyük ekonomilerin cari açıklarının yarıya indiğine dikkati çeken IMF, İtalya, Polonya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'i içeren Avrupa ekonomilerinin de yüksek cari açıklardan kurtulduğunu ifade etti.

Buna karşın, bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin cari açıklarının yükseldiğini belirten IMF, yüksek cari açığın hem bu ülkeler hem de küresel ekonomi için riskler taşıdığını ileri sürdü.

IMF, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın en yüksek cari açığa sahip 10 ülke arasında yer aldığını ve cari açıklarının artmaya devam ettiğini vurguladı. Bu ülkelerin büyümeyi desteklemek için altyapı yatırımlarına ağırlık vermeleri tavsiyesinde bulunan IMF, büyümeyi sürdürebilmek için cari açığın iyileştirilmesi gerektiğine işaret etti. IMF, ülkelerin varlık ve borçlarının yapısının da önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye cari açığı en yüksek 4. ülke

Raporda, Türkiye'nin 2013 yılı itibarıyla ABD, İngiltere ve Brezilya'nın ardından en yüksek cari açığa sahip dördüncü ülke olduğu görüldü. Türkiye'yi, Kanada, Avustralya, Fransa ve Hindistan izledi.