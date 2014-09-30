T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: Türkiye en yüksek cari açığa sahip 4. ülke

Uluslararası Para Fonu (IMF), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkenin cari açıklarının sürekli arttığı uyarısında bulundu

30 Eylül 2014 21:25

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın en yüksek cari açığa sahip 10 ülke arasına girdiği ve cari açıklarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun bazı bölümlerini yayımladı. Küresel cari açık dengesizlikleri üzerine analizleri içeren bölümler, ödemeler dengesine ilişkin sorunların 2006 yılından bu yana büyük oranda azaldığını ortaya koydu.

 

ABD ve Çin'in cari açıkları yarıya indi

 

ABD, Çin ve Japonya gibi büyük ekonomilerin cari açıklarının yarıya indiğine dikkati çeken IMF, İtalya, Polonya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'i içeren Avrupa ekonomilerinin de yüksek cari açıklardan kurtulduğunu ifade etti.

Buna karşın, bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin cari açıklarının yükseldiğini belirten IMF, yüksek cari açığın hem bu ülkeler hem de küresel ekonomi için riskler taşıdığını ileri sürdü.

IMF, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın en yüksek cari açığa sahip 10 ülke arasında yer aldığını ve cari açıklarının artmaya devam ettiğini vurguladı. Bu ülkelerin büyümeyi desteklemek için altyapı yatırımlarına ağırlık vermeleri tavsiyesinde bulunan IMF, büyümeyi sürdürebilmek için cari açığın iyileştirilmesi gerektiğine işaret etti. IMF, ülkelerin varlık ve borçlarının yapısının da önemli olduğunun altını çizdi.

 

Türkiye cari açığı en yüksek 4. ülke

 

Raporda, Türkiye'nin 2013 yılı itibarıyla ABD, İngiltere ve Brezilya'nın ardından en yüksek cari açığa sahip dördüncü ülke olduğu görüldü. Türkiye'yi, Kanada, Avustralya, Fransa ve Hindistan izledi.

ETİKETLER

imfcari açıktürkiyebüyüme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24