IMF'den Türkiye'ye 'tasarruf' uyarısı

IMF’nin hazırladığı “Küresel Görünüm ve Politika Sorunları” başlıklı raporda Türkiye’ye para ve maliye politikalarında sıkılaştırma öneriliyor. IMF Türkiye’ye harcama kısıcı önlemler alınması tavsiyesinde bulundu.

IMF’nin hazırladığı “Küresel Görünüm ve Politika Sorunları” başlıklı rapor, 21- 22 Eylül’de Avustralya’nın Cairns kentinde yapılacak olan G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında sunulacak. Bu raporda, 2014 yılındaki büyümenin Nisan ayındaki tahminlerin altında seyrettiği not edilerek gelişmiş ve gelişen ülkelere politika tavsiyelerinde bulunuluyor.

Tüm ülkelere yapısal reformlar önerilirken; gelişen ülkelerin, yükselen faizler ve sıkılaşan dış finansman koşullarına hazırlık olarak, kırılganlıklara dönük ve bariyer oluşturan önceliklerle makro politikalar gerektiği anlatılıyor. Küresel finansal koşulların aniden değişmesine hazırlık çerçevesinde, Türkiye’nin ulusal tasarrufları ve rekabeti teşvik ederken; para politikasında yeniden ‘nominal çapayı’ hedefler hale dönmesi ve sıkı bir maliye politikası duruşuna dönmesi tavsiye ediliyor. IMF’nın özellikle harcama kısıcı bir sıkılığı önerdiği biliniyor.

IMF, Türkiye’nin verimliliği artırmak için ticaret ve yatırımlar üzerindeki kısıtları kaldırması, iş ortamını iyileştirmesinin işe yarayacağını söylüyor. Arz kanalındaki tıkanıklıkların çözülmesi halinde, cari açık ve daha sürdürülebilir bir büyüme sağlanacağı not edilmiş.