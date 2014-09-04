Fitch'den Türkiye'ye banka borçlanmaları uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kısa vadedeki dış borçlarının banka borçlanmalarından kaynaklandığına vurgu yaptı ve bunun kırılganlığı artırdığını açıkladı.

Fitch, Türk bankalarının 2008'den bu yana borçlarının 3 kat artarak 164 milyar dolar seviyesine çıktığına dikkat çekti.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin dış borcunda son dönemde yaşanan artışın banka borçlanmalarından kaynaklandığını açıkladı. Bankaların dış yükümlülüklerinde, özellikle kısa vadeli, hızlı artışın bu bankaları gelişecek ani ve uzun süreli piyasa kapanmalarının yaratacağı aşırı strese karşı daha kırılgan yaptığını vurgulayan Fitch, dış borçta artışın Türkiye'nin 3 büyük özel bankasının kredi notlarının Haziran'da BBB-'ye indirilmesinde önde gelen faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Thelira.com'da yer alan habere göre, Türk bankalarını dış borçlanmalarının 2008 sonu ile 2014 Haziran arasında 3 kat artarak 164 milyar dolar sviyesine yükseldiğini belirten Fitch, banka borçlarının Türkiye'nin toplam dış borçlarına oranının da yüzde 20'den yüzde 38'e yükseldiğine işaret etti. Türkiye'nin kamu dış borcunun daha ılımlı şekilde arttığını ve diğer sektörlerin dış borçlanmalarını genel olarak değişmediğini ifade eden Fitch, Türkiye'nın dış borcundan artışın yüzde 71'inden bankaların sorumlu olduğunu vurguladı.

Bankaların yabancı para cinsinden dış yükümlülüklerinin kısa vadeli kısmının da ciddi şekilde arttığına dikkat çeken Fitch, 2008 sonu 2014 Haziran arasında kısa vadeli dış borcun 4 kat arttığına, uzun vadeli borcun ise ikiye katlandığına işaret etti. Fitch, kısa vadeli borçlarda artışın refinansman risklerini yükselttiğini belirtti.

Bankaların yabancı varlıklanın azaldığını ve döviz likiditesinin şu anda esas olarak TCMB'nin verdiği likiditeden oluştuğunu belirten Fitch, TCMB'nin bankaların yabancı para cinsinden kısa vadeli borçlar ile başa çıkmaları için 71 milyar dolar civarında likidite sağlaması gerektiğini de vurguladı.

Bununla birlikte Fitch, dış borçlanma piyasalarında ani ve uzun süreli bir duruş yaşanması halinde bunun bankaların döviz likiditesi üzerinde ciddi baskı yaratacağına işaret ederek, TCNB'nin ROM'in ötesinde bankalara ek döviz sağlama kabiliyetinin potansiyel sınırları olduğuna da dikkat çekti.

Fitch, piyasaların ani şekilde durması veya bankaların dış borçlarının daha hızlı büyümesi, kırılganlıkların artması halinde bunun bankaların kredi notları üzerinde baskı yaratacağını da vurguladı.