Fitch: Erdoğan'a rağmen politik risk yüksek

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesine karşın, Türkiye'de politik risklerin hâlâ çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in seçimin ardından yayımladığı değerlendirme notunda, "Politik riskler, potansiyel sermaye girişlerinin cesaretini kırarak ve politika öngörülebilirliğini azaltarak Türkiye'nin kredi notunda baskı yaratmaya devam edecek" denildi.

Geçen yıl otoriter eğilimlerine karşı yükselen Gezi Parkı odaklı protesto eylemlerinin, Erdoğan'ın gücünü cumhurbaşkanlığına genişletmeye girişimlerine karşı gündeme kalabileceğine de dikkat çekilen Fitch değrlendirmesinde, "Politik devamlılık, geçen yılki Gezi Parkı eylemleri ve yolsuzluk skandallarından sonra yükselen politik ve sosyal huzursuzlukları ortadan kaldırmayacaktır" uyarısında da bulunuldu.

"Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına rağmen Türkiye'de siyasi risk hâlâ yüksek" başlığıyla yayımlanan değerlendirme notunda, seçimlerin seçmenin büyük bölümünün Erdoğan'ı desteklediğini gösterdiğine işaret edilerek, "Politik riskin Türkiye'nin kredi notu için bir kırılganlık olarak kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu kırılganlık hükümetin etkinliğini ve politikaların öngörülebilirliğini azaltırsa kredi notunda negatif bir adım atılmasına yol açabilir" uyarısı da yapıldı.

Erdoğan'ın Merkez Bankası'na faiz baskıları

İzlenen politikaların bütünlüğü ve kredibilitesinin benzer ülkelerden daha zayıf olduğunun da altının çizildiği Fitch değerlendirmesinde, bunun ana nedeninin para politikası çerçevesindeki eksiklikler olduğuna dikkat çekildi ve faiz konusunda şu uyarılar yapıldı:

"Erdoğan'ın faizlerin daha da indirilmesi için Merkez Bankası üzerindeki baskıyı devam ettirmesi, Merkez Bankası'nın zaten güçlü olmayan kredibilitesini daha da zayıflatabilir. Merkez Bankası'nın Ocak ayındaki keskin faiz artırımının hızla tersine çevrilmesi Türkiye'yi gelişen piyasalara yönelik yatırımcı tercihlerindeki ani değişimlere daha kırılgan hale getirebilir."

İlk not artışı Fitch'den gelmişti

Fitch, Türkiye'nin notunu, Kasım 2012'de, Ocak 1994'den bu yana ilk kez bir basamak artırarak 'yatırım yapılabilir' seviyeye yükseltmişti. Moody's de, Fitch'den sonra 2013 Mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeye yükseltmişti. Fitch, geçen Nisan ayında yaptığı güncellemede, Türkiye'nin kredi notunu (BBB-) değiştirmedi, büyüme tahminini düşürdü.

Moody’s’in Türkiye’nin notunu artırmasıyla, Türkiye 1992 yılından beri ilk defa iki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan birden "yatırım yapılabilir" kredi notu almış oldu. Dünyanın en büyük derecelendirme şirketi Standard And Poors ise, Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" düzeyin altında tutuyor.