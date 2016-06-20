Cihangir'den sonra Baltalimanı, parkta bira içenlere şişe ve sopalı saldırı!

İstanbul Cihangir'de içki içildiği gerekçesiyle bir plakçının basılmasının ardından Baltalimanı’nda da bir grup, parkta ellerinde bira şişesi olan 7 kişiye sopa ve şişelerle saldırıldı. Saldırganların Oba Cafe’de çalıştığı iddia edildi, olayla ilgili 5 kişinin ifadesi alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; arkadaşlarıyla yemeğe çıkan bir grup, gecenin sonunda evlerine gitmek için parkta taksi bekledi. Bu sırada grubun yanına Oba Cafe’de görevli olduğu iddia edilen 5 kişi geldi. Kafede görevli olduğu söyleyen bir kişi ‘Elinizde içki şişesi ile burada duramazsınız’ deyince, grup, herhangi bir olay yaşanmaması için, biraları bir ağacın dibine bıraktı. Bu sırada olay yerine gelen grup, sopa ve şişe ile saldırdı.

Saldırganların sopa ile darp ettikleri gruptakilerden birinin başında bira şişesi kırıldığı belirtildi. Olay sonrasında polisi arayan grup saldırganlardan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Emirgan Karakolu’na götürülen 5 kişinin ifadeleri alındı.

‘Yoldan geçenlerdir’

Saldırıya uğrayan grup ise tutulan tutanağın ardından hastaneye gidip darp raporu aldı.

Oba Cafe yetkililerinden biri ise saldırganların kendi çalışanları olmadığını iddia ederek; saldırganların üzerilerinde Oba Cafe tişörtü olmasını “Yoldan geçen biri de o tişörtü giymiş olabilir” diye açıkladı.