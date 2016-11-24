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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 7 asker daha yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 7 asker yaralandı. Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi

24 Kasım 2016 21:19

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 7 asker yaralandı. Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Genelkurmay'dan akşam saatlerinde yapılan son dakikaaçıklamasında askerlerin IŞİD'in attığı havan mermisi sonucu hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Sınır hattına ulaştırılan yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Askerlerin acil serviste tedavileri devam ediyor.

Akşam saatlerinde Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ise, "Fırat Kalkanıharekatında DEAŞ tarafından atılan bir havan mermisinin askerlerimizin bulunduğu bir ZPT'nin yanına düşmesi sonucu 7 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır" satırlarına yer verildi.  

 

3 asker şehit olmuştu

 

Sabah saatlerinde Suriye'deki rejim güçleri tarafından yapıldığı düşünülen saldırıda da 3 asker şehit olmuş, 10 asker yaralanmıştı. 

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyleydi:

"Fırat Kalkanı Harekatı'nda yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03:30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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