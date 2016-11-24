Kılıçdaroğlu'ndan Suriye saldırısı yorumu: Türkiye çok tehlikeli bir sürecin içine sürüklenebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı'ın "Suriye rejiminin hava saldırısı" olarak duyurduğu 3 askerin şehit, 10 askerin de yaralandığı El Bab saldırısına ilişkin olarak, "Türkiye çok tehlikeli bir sürecin içine sürüklenebilir" görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "hükümete de sağduyulu olma konusunda" çağrıda bulundu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Kurulu’nda konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sözlerime sayın başkan da değindirdi, terörle başlamak isterim. Adana’daki terör saldırısı hepimizin sabah aldığı en kötü haber. Sayın Vali’yi aradım, ayrıntıları almaya çalıştım.

Sayın başkan konuşmasını yaparken, siyasette uzlaşmaya değindi. Belki de hepimizin üzerinde uzlaşacağı konulardan birisi terör. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin bütün siyasal partilerin, STK’ların terör konusunda ortak payda geliştirmeleri gerekiyor.

Biz her terör olayından sonra şu çağrıyı ısrarla yaptık. “Terörü bitirmek için bizden ne istiyorsanız vermeye hazırız”. Defalarca söyledim bunu. Çünkü bu ülkenin insanı terörü evlatlarını vermekten bıktı. Ülkemizde huzur istiyoruz.

Son 14 yıllık çerçeveye baktığımızda PKK terör örgütü vardı, şimdi iki terör örgütü daha önümüzde duruyor. Biri IŞİD birisi FETÖ terör örgütü denilen terör örgütü. Ne oldu da 14 yılda Türkiye’de üç terör örgütü oldu? Bunun üzerinde hepimizin düşünmemiz lazım. Kuşkusuz bizim düşüncelerimiz var.

İkincisi Fırat Kalkanı Harekatı… Genelkurmay’ın yaptığı açıklama, Suriye hükümetine ait uçaklarla askerlerimizin vurulduğu şeklinde haber. Bu çok tehlikeli bir kapıya bizi getirebilir. Çok tehlikeli bir sürecin içine Türkiye’yi sürükleyebilir. Buradan hükümet yetkililerine sağ duyuyla davranmalarını tavsiye etmenin ötesinde bir şey söyleyemeyeceğim.

Bölgemizde Türkiye temel bir denge unsuruydu. Sağ duyu yapmanın çok önemli olduğuna inanıyorum."