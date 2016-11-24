TSK: Suriye rejimi El Bab'ta Türk askerine havadan saldırdı; 3 şehit, 10 yaralı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab bölgesindeki saldırıda 3 asker şehit oldu, 10 asker de yaralandı. TSK, saldırının Suriye rejimi tarafından havadan yapıldığını açıkladı.

Yaralı askerlerden birinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fırat Kalkanı Harekâtında yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03:30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu

Suriye’nin El Bab bölgesinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 3 askerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın acı haberi Samsun’un Alaçam İlçesi’nde oturan babasının evine ulaştı.

Aslen Sivaslı olan şehit Bolat’ın ailesi ile birlikte Alaçam İlçesi Kadıköy Mahallesi Çuha Sokak’taki evlerinde yaşadığı belirtildi. Şehit Bolat’ın acı haberi ailesine İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar tarafından verildi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Acı haberi duyan yakınları şehit Bolat’ın baba evine geldi.

Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ın Eskişehir'deki babaevinde hüzün hakim.Özcan'ın şehadet haberi Eskişehir Valiliğinde şoför olan baba Mehmet Özcan ile anne Melek Özcan'a yetkililerce verildi. Haber üzerine fenalaşan anne ve babaya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Özcan çifti, daha sonra 112 Acil Servis ambulansıyla Yıldıztepe Mahallesi Yardımcı Sokak'taki evlerine getirildi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri acılı aileye taziyelerini iletti.

Saldırıda şehit olan 3 askerden biri olan Üsteğmen Zafer Er’in Ankara’daki babaevine ateş düştü.

Şehidin Sincan Osmanlı Mahallesi’ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı. Yakınları, şehidin babası Mustafa ve annesi Hatice Er’İ bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Bekar olan şehit Üsteğmen Zafer Er’in Murat, Barış, Nebi adında 3 erkek ve 1 kız kardeşi olduğu öğrenildi.