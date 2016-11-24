Genelkurmay Başkanlığı'ın Suriye rejiminin hava saldırısı sonucu 3 askerin şehit, 10 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin eski Özel Kuvvetler Personeli ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar " Suriye'nin Türk askerine yaptığı saldırının zamanlaması çok manidar" dedi. Yarar, saldırının geçen yıl Rus uçağının düşürüldüğü tarihin yıl dönümünde gerçekleştirilmesine dikkat çekti.

Habertürk'ün canlı yayınına katılan Mete Yarar şöyle konuştu:

"Açıkçası yanlışlık yapılmasına müsait yerlerden birisi. Bugüne kadar rejim güçlerinin angaje olduğu bölümde DAEŞ hedeflerine çok da saldırı yapıldığını söyleyemeyiz.





“Uçağı kim kullandı?"





"Bugün yapılan saldırının içeriği, TSK'nın rejim bölgesinden yapıldığı açıklaması var. Bu uçağın kime ait olduğuyla ilgili bir açıklamada yer almıyor. Başka bir şey daha var, özellikle bölgede farklı farklı ülkelerden gelen, farklı farklı ülkelerden bulunan kişiler de var. Hem İran hem Rusya destekli gelen uzmanlar da var. Bu uçağın kime ait olduğundan öte, bu uçağı kimin kullandığı önemli bir veri bulunacaktır"

"Herkesin sorması gereken soru"





Kimin dost ve kimin düşman olduğunu bilmediğimiz bir coğrafyada bir operasyon icra ediyorsunuz. Kim bu silahı ateşledi, kim bu silahı kullandı ve Türk askerlerini şehit etti, zor bir soru. Bu saldırının niçin yapıldığının bulunması daha elzem. Münbiç hedefinden Türkiye’yi vazgeçirmeye mi çalışılıyor? Başka bir tuzağa mı çekilmek isteniyor sorusu herkesin sorması gereken soru olduğunu düşünüyorum.



"Farklı ülkeler farklı ülkeleri kalkan olarak kullanıyor"



Farklı ülkeler farklı ülkeleri kalkan olarak kullanarak bölgede eylem yaptırıyorlar. Hiç beklemediğiniz bir ülke, sizinle dost görünen ülke başka bir ülkeyi öne sürerek sizin harekatınızı engellemeye çalışılıyor.

"Herkesin farklı ajandaları var"





Türk savaş uçaklarına kısıtlama getirildiğinde Türkiye’nin önüne Rusya’yı çıkardıklarını gördüm. PYD’yi vurmayın diyemeyenler Türkiye’yi Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalıştıklarını gözlemledim ve duydum. Bunun gibi bir şey de olabilir. Sıkıntı dostla düşmanın, müttefikle düşmanın karıştığı bir coğrafya. Herkesin birbirinden farklı ajandaları var.



"Burada bir tuzak var"





Kimsenin gözü birbirini görmüyor. Ve Türkiye çok kararlı, kararlılığı parçalayabilmek için hedefin saptırılması gerekiyor. Türkiye’yi farklı bir ülkeyle karşı karşıya getirdiğinizde Türkiye’nin hedef sırası değişebilir. Bugün bu tuzağı kim kurdu sorusu hepimizin ilk dillendirilmesi gereken konu. Bir tuzak var.





"Saldırının zamanı manidar"





Münbiç harekatı, Genelkurmay Başkanı’nın ziyaretinden sonra bu saldırının yapılmış olması da manidar. Bugünün tarihinin önemi de çok önemli. Bunları üst üste koyduğumuzda bazı sonuçlar ortaya çıkabilecek diye düşünüyorum. Bu uçağı kim kullandı sorusu, ilk araştırılması gereken konu.

Saldırının düzenlendiği tarih dikkatleri çekti. Bundan tam bir yıl önce 24 Kasım 2015'te Türkiye, Rus uçağını angajman kuralları çerçevesinde düşürmüştü.

NTV canlı yayınında konuşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar olayla ilgili şunları söyledi:

Fırat Kalkanı harekatında kırılma anı bugün. Büyük bir kırılganlık oluştu bugün. Soğukkanlı bir şekilde stratejik akıl devrede olmalı.



Bu olay bölgesel bir savaşla ilgili büyük bir risk taşıyor. Bu tuzağa düşülmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Rusya-Türkiye ilişkileri

Mutlaka Rusya soğukkanlılıktan yana tavır koymak isteyecektir. Rejimle Türkiye arasındaki kırılganlık Rusya’nın bölgede gerçekleştirmek istediği etkiye de olumsuz bir etki yapacaktır.

Soğukkanlı olunmalı aksi halde bu olay büyük bir çatışmaya dönüşebilir.

Suriye rejimi bugüne kadar bir etki üretebilmiş olsaydı üretirdi. Türkiye ve Suriye’nin kesinlikle karşı karşıya gelmemesi gerekiyor. Gelmeleri halinde bu olay farklı bir noktaya doğru evrilebilir.