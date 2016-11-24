T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dünya basını, Suriye rejimi tarafından TSK'ya yapılan saldırıyı 'Son Dakika' olarak geçti

"Türkiye, üç askerinin öldürüldüğü saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tuttu"

24 Kasım 2016 14:56

Genelkurmay Başkanlığı'nın Suriye rejimi tarafından yapıldığını duyurduğu ve 3 askerin şehit olduğu hava saldırısını dünya basını 'Son dakika' bilgisi olarak geçti.

AFP:

Türkiye, üç askerinin öldürüldüğü saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tuttu.

Türk ordusu, saldırının El Bab bölgesinde yerel saatle 03.30'da gerçekleştiğini belirtti. Türk medyası daha önce saldırının DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Böylece Ankara, Suriye'nin kuzeyinde üç aydır sürdürdüğü operasyonda Türk askerlerinin öldürüldüğü bir saldırıdan ilk kez Esad rejimini sorumlu tutumuş oldu.

Associated Press:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında üç Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ETİKETLER

Fırat kalkanı heraketıoperasyonTürk Silahlı KuvvetleriSuriye rejimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24