Dünya basını, Suriye rejimi tarafından TSK'ya yapılan saldırıyı 'Son Dakika' olarak geçti

Genelkurmay Başkanlığı'nın Suriye rejimi tarafından yapıldığını duyurduğu ve 3 askerin şehit olduğu hava saldırısını dünya basını 'Son dakika' bilgisi olarak geçti.

AFP:

Türkiye, üç askerinin öldürüldüğü saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tuttu.

Türk ordusu, saldırının El Bab bölgesinde yerel saatle 03.30'da gerçekleştiğini belirtti. Türk medyası daha önce saldırının DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Böylece Ankara, Suriye'nin kuzeyinde üç aydır sürdürdüğü operasyonda Türk askerlerinin öldürüldüğü bir saldırıdan ilk kez Esad rejimini sorumlu tutumuş oldu.

Associated Press:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında üç Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.