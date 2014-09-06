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Politika

Fikri Sağlar ve Süheyl Batum, İnce'nin listesinde

'Umudun anahtar listesidir' başlığıyla salonda dağıtılan Muharrem İnce'nin listesinde, Kılıçdaroğlu'nun da listesinde bulunan Tuncay Özkan yer aldı

06 Eylül 2014 23:00

Yıldız Yazıcıoğlu

Muharrem İnce'nin listesi, "Umudun anahtar listesidir" üst başlığıyla salonda dağıtıldı. İnce'nin listesinde, Kılıçdaroğlu'nun listesinde de yer alan Gazeteci Tuncay Özkan'a yer verilmesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun kendi PM listesine almadığı eski üyeler Fikri Sağlar ile Zuhal Samlı ise İnce'nin listesinde yer aldı.
Beklenildiği üzere ulusalcı kanadı temsil eden isimlerden Süheyl Batum da İnce'nin listesinde.

CHP içerisindeki muhalefeti perde arkasında halen yönlendirdiği kaydedilen Önder Sav'ın ekibindeki Hakkı Suha Okay da İnce'nin listesinde PM adayı oldu.
 
Sanatçı Berhan Şimşek de İnce'nin kendi listesinde yer verdikleri arasında göze çarptı.

 

Sol Kanat'ta Kılıçdaroğlu'nun 3 vekili...

 

CHP PM için üçüncü liste ise partide "Sola Çek" sloganıyla hareket eden 'Sol Kanat' adlı grup oldu. "Sol Kanat Örgüt Anahtar Listesi" başlıklı kırmızı kağıda basılmış listede ise, İnce'nin adayı Fikri Sağlar'ın adına yer verildi. Listede, Kılıçdaroğlu'nun listesindeki milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Candan Yüceer, Veli Ağbaba ve adaylar Onursal Adıgüzel, Meryem Gül Çiftçi'ye yer verilmesi dikkat çekti.   
Sol Kanat listesinde, Kılıçdaroğlu'nun da adayı olan şair Metin Altınok'un kızı Zeynep Altınok'a da yer verildi.

 

Ve korsan liste de geldi

 

Kurultayda ayrıca koyu mavi renkli bir kağıda basılmış 'korsan' olarak nitelendirilen bir liste de ortaya çıktı. Delegeler özellikle CHP yönetimince o koyu mavi renkli listenin Kılıçdaroğlu'nun listesi olmadığı konusunda uyarıldı.

 

Gezmiş dediler ama listeye almadılar

 

Bu arada '68 devrimci kuşağının simge ismi Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş ise, aday olmasına rağmen konuşmalarında o isme atıf yapan ne Kılıçdaroğlu'nun ne de İnce'nin listesinde ve hatta 'Sol Kanat' listesinde de yer alamaması dikkat çekti. Şimdi Bora Gezmiş'in 'liste delici' olup olmayacağı ve çarşaf listeden delegeler tarafından PM'ye seçilip seçilmeyeceği merak konusu.
 
Gazeteci ve İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da ne Kılıçdaroğlu ne de İnce'nin listesinde yer almaması dikkat çekti.

 

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