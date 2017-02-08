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Ekonomi

Fikret Orman’ın otelinin bulunduğu arazi de Varlık Fonu'na devredildi

Ziraat Bankası, Halkbank, Çaykur, Türksat gibi 11 büyük şirketin Hazine’ye ait hisseleri Varlık Fonu’na devredilmişti

08 Şubat 2017 20:44

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın sahibi olduğu Bodrum’daki lüks otelin üzerinde bulunduğu arazinin de Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği anlaşıldı. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Ziraat Bankası, BOTAŞ, THY gibi 11 büyük şirketin yanı sıra çeşitli illerde bulunan bir gayrimenkul de Varlık Fonu’na devredildi.

Hisseleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Varlık Fonu A.Ş’ye bir dizi kamu şirketi devredilmişti. Ziraat Bankası, Halkbank, Çaykur, Türksat gibi 11 büyük şirketin Hazine’ye ait hisseleri Varlık Fonu’na devredildi.

 

46 gayrimenkul de Fon’a geçti
 

Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yer alan kararın ekinde, anılan şirketlerin yanı sıra, Antalya, Aydın, İzmir, Kayseri, Muğla gibi illerde yer alan 46 gayrimenkul de Varlık Fonu’na geçti.

 

Fikret Orman’ın oteli de listede
 

Anılan gayrimenkullerden biri Bodrum Gündoğan’da bulunuyor. 11 bin 334 metrekarelik arazinin üzerinde bulunan otel ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a ait. Focus Grand Otel isimli tesis 260 ada 3 no’lu parselde bulunuyor. Hazine’ye ait olan arazi 2005 yılında turizm tesisi yapılmak üzere 49 yıllığına tahsis edildi.

 

Davalarla gündeme geldi


İnşaatına ise 2007 yılında başlanan otel, çevrecilerin protesto eylemleri ve açılan davalar ile gündeme gelmişti. Anılan davalarda, otel inşaatının İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu’na bir dizi aykırılık içerdiği belirtiliyordu.

 

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