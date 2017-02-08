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THY'den 'Varlık Fonu' açıklaması: Yüzde 49,12'lik pay devredildi

Türk Hava Yolları AO'nun sermayesinin yüzde 49,12'nin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredildi

08 Şubat 2017 00:58

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Ortaklığın sermayesinin yüzde 49,12'lik payının tamamının 3 Şubat 2017 itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredildiği anımsatıldı.

Varlık fonu nedir, nasıl çalışır?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin, Başbakanlığa bağlı ve sermayesinin tamamının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir kamu kuruluşu olduğunu belirtilen açıklamada, "Söz konusu devir, Türk Hava Yolları AO'nun mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında ve ticari kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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