Halkbank'tan Varlık Fonu devri ile ilgili açıklama

Bankanlar Kurulu kararıyla, yüzde 51.11 oranında hissesi özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Türkiye Halkbankası A.Ş., yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın devlet sahipliğinde herhangi bir değişikliğin olmadığı vurgulanırken, yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğinin sürdürüleceği kaydedildi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Bankamız ödenmiş sermayesindeki %51,11 oranında ve 638.825.500 TL itibari değerdeki hisselerin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nce yönetilecek olan Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.

"Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, T.C.Başbakanlığa bağlı, sermayenin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir kamu kuruluşudur. Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan söz konusu hisseler, 4603 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca bağlı olduğumuz Bakan tarafından temsil ve idare olunmaya devam edecek olup Bankamız devlet sahipliğinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

"Bankamız, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve Bankamız Yönetimi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir. Özelleştirme İdaresi

Başkanlığı'na ait Bankamız hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi işlemi, hissedarlarımızı etkilemeyeceği gibi Bankamız, yatırımcılarımız ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğini sürdürmeye devam edecektir.

"Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlarımıza uygulanan Hazine sübvansiyonlu kredi programında bir değişiklik olmayacaktır."

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