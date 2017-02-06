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Ekonomi

THY, Türk Telekom ve Halkbank'ın hisseleri de Varlık Fonu'na devredildi

Dün Bakanlar Kurulu kararlarıyla, bazı kamu teşebbüslerinin hisseleri Varlık Fonu'na aktarılmıştı

06 Şubat 2017 12:29

Türk Hava Yolları, Halkbankası ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine'deki hisseleri de Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Buna göre THY'nin yüzde 49.12'si, Halkbank'ın yüzde 51.11'i, Türk Telekom'un ise yüzde 6,68 Varlık Fonu'na devredildi.

Dün de Bakanlar Kurulunca, bazı şirket hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özelleştirme İdaresi ve Hazine Müsteşarlığı tarafından Merkezi Yönetim Kurulu AŞ Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları A.O.'nun %49.12 ve Türkiye Halkbankası A.Ş.'nin %51.11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verilmiştir."

"Bakanlar Kurulu'nca, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine Müsteşarlığına ait %6.68 (B Grubu %4.999660429, D Grubu %1.680339571) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verilmiştir."

 

 

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