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Mülkiye hocası anlattı; Varlık Fonu nedir, ne anlama gelir?

"Bu fon sınırsız bir biçimde sorumsuz bir yapıya sahip, buraya devredilen varlıkları istediği gibi satabilir"

06 Şubat 2017 22:46

Mülkiye'nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe bir videoyla Türkiye'nin tartıştığı Varlık Fonu'nu anlattı.

Karatepe fonun kamusal her şeyden muaf tutulduğunu belirterek "Sınırsız bir biçimde sorumsuz bir yapıya sahip" dedi.

Karatepe, fonun başka ülkelerde nasıl kullanıldığını açıkladıktan sonra “Genellikle dünyada bu fonlar devletin harcamadığı, harcayamadığı kaynakları gelecek kuşaklara daha verimli bir biçimde aktarmak için oluşturulan yapılardır. Bunun en iyi örneklerini körfez ülkelerinde görüyoruz” dedi.

Türkiye’de bu fonun kurulmasının 19 Ağustos 2016 tarihinde çıkarılan kanunla gerçekleştiğini söyleyen Karatepe fonun sadece bağımsız bir denetim şirketi tarafından denetlenebileceğini anlattı. Fonun kamusal olarak her şeyden muaf tutulduğunu, vergilerden muaf olduğunu belirten Karatepe personel alımına ilişkin herhangi bir mevzuata tabi olmadığını belirtti.

Karatepe’nin ayrıca şunları söyledi:

“Kısaca bu fon sınırsız bir biçimde sorumsuz bir yapıya sahip. Buraya devredilen varlıkları istediği gibi satabilir. İstediği gibi yatırım yapabilir. Bu fonda çalışanların herhangi bir sorumluluğu yok. Bu kişilerin alacağı ücretleri sorgulama hakkımız bile yok.”

 

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