Varlık Fonu’nun yönetiminde Yiğit Bulut da var

Aralarında Ziraat Bankası ve Borsa İstanbul’un da olduğu 8 kamu kuruluşunun aktarıldığı Türkiye Varlık Fonu’nu yönetecek isimler de belli oldu. Fonun yönetim kurulunda Yiğit Bulut ismi dikkat çekti.

"Varlık Fonu'na devredilen kuruluşlar bütçe denetiminin dışına çıktı, çiftlik gibi kullanılacaklar!"

Başbakanlık’tan yapılan atamalara göre, Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan olmuştu.

Varlık Fonu’nu yönetecek isimler de bugün belli oldu.

Varlık fonu nedir, nasıl çalışır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin ile birlikte Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan mükerrer sayılı Bakanlar Kurulu kararlarına göre, aralarında Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, PTT, TPAO gibi önemli kuruluşların da bulunduğu birçok kamu kuruluşu Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.