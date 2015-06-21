Fikret Orman, Demba Ba'yı gözden çıkardı: Gitmesinde bir sakınca yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın golcüsü Demba Ba’nın transfer haberlerine ilişkin “Önemli bir oyuncu. Teklif Çin'den de gelir, başka yerlerden de gelir. Şu anda bizim açımızdan gitmesinde bir sakınca yok" dedi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Bodrum Yalıkavak Mahallesi'ndeki Palmarina'da hizmete giren, Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Orman, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fikret Orman, Senegalli oyuncu Demba Ba'nın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shanghai Shenhua takımına transfer olacağı haberleriyle ilgili soru üzerine, "Teklif Çin'den de gelir, başka yerlerden de gelir. Şu anda bizim açımızdan gitmesinde bir sakınca yok. Galiba oyuncuyla görüşülmüş. Bize geldikten sonra bakarız. Şu anda daha oluşmuş bir şey yok" diye konuştu.

Orman, bir gazetecinin Demba Ba'nın "İngiliz futbolu, Türk futbolundan daha iyi" şeklindeki açıklama yaptığının belirtmesi üzerine, "Demek ki gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.

‘Demirören'in devam etmesini destekliyoruz’

Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleriyle ilgili olarak, "Tavrımızı net açıkladık. Kulübümüzde başkanlık yapmış bir kişinin, Yıldırım Demirören'in federasyon başkanı olarak devam etmesini destekliyoruz. Onunla alakalı imzalarımızı verdik. Kongre, kongrede kazanılır. Başka adaylar var mı, kongreye aday olarak girebilecekler mi o gün belli olacak. Bizim tavrımız net" şeklinde konuştu.

Mağazanın açılışına, Fikret Orman'ın yanı sıra Palmarina Holding'in sahibi iş adamı Mübariz Mansimov, eski siyasetçilerden Mehmet Ağar, Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile çok sayıda taraftar katıldı.