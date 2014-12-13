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Spor

Beşiktaş Başkanı ile Demba Ba Yahya Efendi Dergâhı'nda namaz kıldı

Fikret Orman, Demba Ba'yı Yahya Efendi Dergahı'na götürdü

13 Aralık 2014 12:39

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sabah namazı için gittiği Yahya Efendi Dergahı'na bu kez Demba Ba'yı da götürdü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen ve attığı gollerden sonra secdeye varan Demba Ba Beşiktaş Kulübü'nde önemli bir yeri olan Yahya Efendi Dergahı'na sabah namazı için gitti.

 

Bol bol dua ettiler

 

2.5 yıldır Fikret Orman'ın cuma günleri arkadaşlarıyla gittiği Yahya Efendi Dergahı'na Demba Ba da çağrıldı. Uzun süre içerde kalan ikili bol bol dua edip ibadetlerini yerine getirdi.

Demba Ba, İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek "İstanbul'da huzur buldum. Hem sosyal hayatım hem de dini vecibelerimi yerine getirmek için çok uygun bir yer. İngiltere'de bu kadar yoğun yaşayamıyordum" diye konuştu.

 

‘Allah Beşiktaş'ı nazarlardan saklasın’

 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dualarında önceliği nazara ve sakatlıklara verdi. Orman, "Beşiktaş iyi oynadıkça çok sakatlıklar oldu. Her şeyden önce insan sağlığı. Mustafa'nın durumu bizi çok etkiledi. Hem Mustafa hem de Beşiktaş için dua ettim. Allah Beşiktaş'ı nazarlardan saklasın. Önce sağlık arkası gelir. Beşiktaş üç cephede lider. İnşallah böyle devam ederiz. Allah bu günleri görmeyi bize nasip etti, şampiyonluk görmeyi de nasip etsin. UEFA'da da şampiyonluk hedefliyoruz" dedi.

 

Yahya Efendi Dergâhı'nın Beşiktaş için önemi

 

Asırlardır, 'Yolculukta kazalardan, belalardan koruduğuna'' inandıkları Yahya Efendi, duaya gelen gemicilerin, yolcuların ziyaret ettiği bir türbe oldu. Ancak bir asırdan fazla Beşiktaşlılar için burayı önemli kılan tek unsur Yahya Efendi'nin türbesi olması değil. Beşiktaş Futbol Şube kurucusu Şeref Bey'in mezarı da burada bulunuyor. Beşiktaş Yıldız'daki Yahya Efendi Çıkmazı'nda bulunan dergah, özellikle Beşiktaş bölgesinde yaşayanların akınına uğruyor.

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