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Spor

Demba Ba o tweeti Gençlerbirliği'nin Galatasaray'dan yediği gol için mi attı?

Ba: Bu dünyadaki bazı insanlar gerçekten utanmalı

17 Mayıs 2015 02:22

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı biter bitmez Beşiktaş'ın yıldızı Demba Ba'nın attığı bir tweet dikkat çekti. Gençlerbirliği kalecisi Ferhat Kaplan’ın Galatasaraylı Wesley Sneijder’in şutuna uzanırken elini geri çektiği iddiası sosyal medyada tartışılırken, Demba Ba, Twitter’dan “Bu dünyadaki bazı insanlar gerçekten utanmalı” dedi. Sosyal medyada, Demba Ba'nın bu yorumu Gençlerbirliği kalecisi Kaplan için kullandığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek Beşiktaş derbisi öncesinde büyük avantaj yakaladı.

 

Ancak Wesley Sneijder’in 67. dakikada attığı gol, sosyal medyada bir tartışma da başlattı. Sneijder’in şutunu kurtarmak için hamle yapan Gençlerbirliği kalecisi Ferhat Kaplan’ın topa uzanırken elini çektiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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