Galatasaray: 1 Gençlerbirliği: 0

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Türk Telekom Arena'da saat 20:00'de başlayan mücadelede Halis Özkahya düdük çaldı.

Galatasaray, karşılaşmayı 67. dakikada Wesley Sneijder'in attığı golle 1-0 kazandı. Puanını 73'e çıkartan sarı kırmızılılar şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Son 5 maçın 4'ünü 1-0 kazanan Sarı-kırmızılılara, artık rakipleri kazansa bile 2 maçta 4 puan yetiyor.

Ligin 33. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise evinde Mersin İdman Yurdu ile mücadele edecek.