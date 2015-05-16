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Spor

Galatasaray: 1 Gençlerbirliği: 0

Sarı kırmızılılar Sneijder'ın attığı golle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

16 Mayıs 2015 20:52

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Türk Telekom Arena'da saat 20:00'de başlayan mücadelede Halis Özkahya düdük çaldı. 

Galatasaray, karşılaşmayı 67. dakikada Wesley Sneijder'in attığı golle 1-0 kazandı. Puanını 73'e çıkartan sarı kırmızılılar şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. 

Son 5 maçın 4'ünü 1-0 kazanan Sarı-kırmızılılara, artık rakipleri kazansa bile 2 maçta 4 puan yetiyor.

Ligin 33. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise evinde Mersin İdman Yurdu ile mücadele edecek.

 

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