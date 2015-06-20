Beşiktaş Demba Ba için bonserviste anlaştı

Çin ekibi Shanghai Shenhua takımı, Senegalli oyuncu için 14 milyon euro'yu ödemeyi kabul etti. Beşiktaş yönetiminin Çin ekibi ile anlaşmasının ardından gözler Demba Ba'ya çevrildi. Golcü futbolcuya yıllık 5.5 milyon euro teklif eden Shanghai Shenhua takımı, Senegalli'nin cevabını bekliyor.



Çin ekibi Shanghai Shenhua, bir süre önce Demba Ba'yı transfer etmek için siyah beyazlı kulübün kapısını çalmıştı. Son 10 gündür yapılan pazarlıklar sonrası iki kulüp, 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.



Beşiktaş yönetiminin Çin ekibi ile anlaşmasının ardından gözler Demba Ba'ya çevrildi. Golcü futbolcuya yıllık 5.5 milyon euro teklif eden Shanghai Shenhua takımı, Senegalli'nin cevabını bekliyor. Teklifi kabul etmesi halinde kısa süre içinde Çin'e gidecek olan Demba Ba, yeni takımının formasını giymeye başlayacak.



Ba, transferin bu şartlar altında gerçekleşmesi durumunda 400 bin euro'yu da cebine koyacak. Demba Ba Siyah-beyazlı takıma 6 milyon euro'ya transfer edilmişti. Çin'e transferi 14 milyon euro'ya gerçekleşir ise arada 8 milyon euro'luk bir fark olacak. Beşiktaş ile mukavelesinde bu farkın yüzde 5'ini almayı hak eden oyuncu, bu madde nedeniyle 400 bin euro'luk gelir daha sağlamış olacak

