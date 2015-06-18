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Spor

Beşiktaşlı Demba Ba: Tekliflere açığım

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu, World Soccer dergisine yaptığı açıklamada transfer tekliflerine açık olduğunu ve Türkiye'den ayrılabileceğini söyledi

18 Haziran 2015 16:29

Beşiktaş'ın Senegalli forveti Demba Ba, kendisine İngiltere'den teklifler olduğunu ve yeniden Premier Lig'e dönebileceğini ifade etti.. 30 yaşındaki oyuncu, Chelsea'den ayrılmasının hata olduğunu söyledi. Demba Ba, “İngiltere'den benimle ilgilenen kulüpler olduğunu biliyorum ve tekliflere açığım” dedi.

Geçen sezon 44 maçta 27 gol atarak kariyerinin en iyi dönemini geride bırakan Demba Ba, gösterdiği performansla  bir çok kulübün dikkatini çekti. Transferi hakkında World Soccer'a konuşan 30 yaşındaki oyuncu, yeniden Premier Lig'e dönebileceğini vurguladı..

Türkiye'de taraftarların çok ateşli olduğunu ve güzel bir atmosfer yaratıldığını söyleyen Senegalli forvet, "Ancak Türkiye Ligi'ndeki futbol kalitesi İngiltere'nin çok altında. Bu durum bir sır değil. Geçen sezon başında Chelsea'den ayrılmak benim için çok iyi bir karar değildi ama hayatta böyle şeyler oluyor. Henüz 30 yaşındayım ve kariyerimin en verimli dönemini yaşıyorum. Yeniden Premier Lig'e dönebilirim. İngiltere'den benimle ilgilenen kulüpler olduğunu biliyorum ve tekliflere açığım. Önümüzdeki günlerin neler getireceğini kimse bilemez" şeklide konuştu.

Beşiktaş ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Demba Ba, Chelsea'den 6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Senegalli oyuncu Siyah-beyazlı takından yıllık ortalama 3 milyon euro ücret alıyor.

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