Figen Yüsekdağ’dan Leyla Zana açıklaması: Demokratik bir tutum olarak görüyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP genel merkez binasında kadın milletvekilleri toplantısı sonrasında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın dün yaptığı yemin ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yüksekdağ, “Demokratik tutum olarak görüyoruz” dedi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Figen Yüksekdağ, insanlık değerleri üzerine bütün seçilmişlerin yemin etme zamanı geldiğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı, yeni anayasayı tartışırken bir anayasayı değiştirme gündemi ele alınmışken mevcut yemin metni üzerinden bir kriz yaratmak değişime kapalı olmak anlamına geldiğini ifade etti.

Yüksekdağ, bütün kamuoyu mecliste edilen yemin metni ve içeriğini yeni ve demokratik anaysa çerçevesinde yeniden düşünülmesi gerektiğini ve ele alınması gerektiğini kaydetti. HDP Eş Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler anayasayı demokratik bir şekilde anayasayı değiştirmeyi gündemimize alıyorsak Türkiye’nin böyle bir ihtiyacı varsa vekillerin ettiği yemin metni de bu demokratik tartışmalardan azade değildir, bağımsız değildir. Zana, yemini tekrar etmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Demokratik bir tutum olarak görüyoruz. Aslında demokrasilerde toleransın olduğu ülkelerde bu tip zorlamaların olmaması gerekir. Bu nedenle bence yemini tekrar ettirme kuralından vazgeçilmeli. Türkiye’de bir kere iyi bir şey olsun. Türkiye’de bir kere dayatmanın dışında kapsama tolere etme kapsamı sergilensin. Bizim beklentimiz budur.”